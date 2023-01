Ausgaben absetzen: So sparen Rentner bei der Steuer

Bei der Steuererklärung können Rentner sparen. Diese Ausgaben sollten sie angeben.. (Symbolbild) © Lino Mirgeler / dpa

Im Alter müssen die meisten Menschen aufs Geld achten. Mit diesen Tipps sparen Sie bei der Steuer oder bekommen sogar Geld zurück.

Hamburg – Rentner haben es gerade nicht leicht. Die Inflation macht trotz der Rentenerhöhung vielen zu schaffen.

Wie Rentner mit ein paar Tricks zumindest bei der Steuer sparen können, verrät 24hamburg.de hier.

Etwa jeder fünfte Rentner in Deutschland hat weniger als 500 Euro im Monat zur Verfügung. Die durchschnittliche Rente in den alten Bundesländern beträgt 809 Euro für Frauen und 1218 Euro für Männer, in den neuen Bundesländern 1070 Euro für Frauen und 1141 Euro für Männer. Den Freibetrag von 10.908 Euro erreichen demnach nicht einmal alle Rentner.