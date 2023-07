Auslandskrankenversicherung: Mit dem richtigen Schutz in den Sommerurlaub

Von: Michelle Mantey

Eine unbeschwerte Zeit im Urlaub genießen. Mit dem optimalen Auslandsversicherungsschutz wird der Urlaub auch im Notfall nicht zur Kostenfalle.

München – Viele Reisende freuen sich auf den bevorstehenden Sommerurlaub. Egal ob es auf Entdeckertour geht oder der Urlaub zur Entspannung genutzt wird, einen medizinischen Notfall möchte niemand im Urlaub erleben. Doch wer sich im Vorfeld über einen Auslandskrankenversicherungsschutz informiert, kann verhindern, auf hohen Kosten sitzen zu bleiben.

Die Inflation treibt auch die Kosten in den Urlaubsgebieten in die Höhe. Gespart werden sollte jedoch nicht bei einer guten Auslandskrankenversicherung. Diese muss nach Auswertungen von CHECK24 gar nicht teuer sein. So zahlen Single im Schnitt 9,50 Euro und Familien unter 20 Euro pro Jahr für eine Zusatzversicherung. Bei Personen über 60 Jahren wird es schon etwas teurer. Sie zahlen einen knapp doppelt so hohen Beitrag. Doch wann lohnt sich eine Zusatzversicherung?

Unbeschwert in den Sommerurlaub 2023 starten. Mit der richtigen Auslandskrankenversicherung sind Urlauber auch im Notfall abgesichert. © Addictive Stock/IMAGO

Auslandskrankenversicherungsschutz bei Reisen innerhalb Europas

Grundsätzlich besteht ein Sozial­abkommen mit den gesetzlichen Krankenkassen und den Ländern der Europäischen Union (EU), dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), sowie der Schweiz. Trotz des Austritts aus der EU gilt dieses Abkommen laut dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auch weiterhin mit Großbritannien und Nordirland.

Die Europäische Krankenversicherungskarte ist auf der Rückseite der Krankenversicherungskarte abgedruckt. Daher sollte die Karte vor Abreise auf ihre Gültigkeit geprüft werden. Wichtig ist zu beachten, dass die Karte nur mit einem gültigen Versicherungsschutz funktioniert. Bei Verlust der Karte kann eine Bescheinigung von der Krankenkasse ausgestellt werden, ebenso wie ein spezieller Auslandskrankenschein für Reisen in Länder mit einem Sozialversicherungsabkommen, wie der Türkei und Tunesien.

Die europäische Krankenversicherungskarte ist gültig in Ländern der EU , Norwegen , Island , Liechtenstein , Schweiz , Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland

, , , , , und Auslandskrankenschein muss vor Reiseantritt bei der gesetzlichen Krankenkasse angefordert werden und gilt für die Türkei , Tunesien oder Bosnien-Herzegowina

, oder Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Das Abkommen beinhaltet alle akuten und notwendigen medizinischen Leistungen bei einem niedergelassenen Arzt oder einem Krankenhaus, das dem öffentlichen Gesundheitssystem angeschlossen ist. Auch zur akuten Behandlung notwendige Medikamente, Verbandmaterialien und Verpflegung können übernommen werden. Ist die Behandlung im Ausland nicht durch einen Notfall begründet, so müssen die Kosten selbst getragen werden.

Ungeahnte Kostenfalle im Sommerurlaub: Trotz Auslandsabkommen zur Kasse gebeten

Laut Stiftung Warentest gibt es in der Praxis jedoch mehrere Probleme: Meist werden Urlauber in Privatkliniken oder zu Privatärzten gebracht, welche die entstandenen Kosten den Urlaubern in Rechnung stellen. Häufig rechnen jedoch auch niedergelassene Ärzte oder Krankenhäuser nicht über das Sozialabkommen ab, sondern stellen eine Privatrechnung aus. Da kann der Sommerurlaub 2023 schnell teuer werden.

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (ECC-Net) rät in diesen Fällen dazu, detaillierte Rechnungen anzufordern und für eine mögliche Erstattung aufzuheben. Die Kosten können dann bei der gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland eingereicht werden. Diese werden jedoch nur in Höhe der deutschen Vertragssätze erstattet.

Hat der Arzt am Urlaubsort Zusatzkosten berechnet, müssen diese selbst getragen werden. Vom Erstattungsbetrag werden zudem laut ECC-Net Verwaltungsgebühren in Höhe von fünf bis zwölf Prozent von den Krankenkassen abgezogen. Sind Arzneimittel in Deutschland nicht zugelassen, werden diese ebenfalls nicht erstattet.

Weltweiter Auslandsversicherungsschutz im Sommerurlaub 2023

Viele private Versicherungen bieten in solchen Fällen eine Zusatzversicherung an. Diese kann für Reisen in Abkommensländer als ergänzender Versicherungsschutz abgeschlossen werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass Kosten für einen Krankenrück­trans­port enthalten sind. Ist ein Rücktransport aus dem Urlaubsort mit einem speziellen Ambulanz­flugzeug oder Auto notwendig, so kann dies schnell sehr teuer werden. Nach Berechnungen von Stiftung Warentest kostet eine Rückfahrt von Italien nach Deutschland circa 20.000 Euro. Von Thailand nach Deutschland können es schon mal 250.000 Euro sein.

Auch ein weltweiter Auslandsversicherungsschutz für den Sommerurlaub 2023 kann durch eine Zusatzversicherung bei einer privaten Krankenkasse abgeschlossen werden. Laut CHECK24 buchen viele Reisende ihren Reiseschutz knapp eine Woche vor Urlaubsbeginn. 20 Prozent sogar nur einen Tag vorher, daher bieten viele Versicherer einen sofortigen Onlineabschluss an. Wichtig ist nur, dass der Schutz vor Antritt der Reise abgeschlossen wird.

Das sollte ein Auslandsversicherungsschutz abdecken

Vor dem Abschluss einer Zusatzversicherung, sollte zunächst geprüft werden, ob bereits eine Auslandsversicherung vorhanden ist. Häufig wird mit dem Erwerb einer Kreditkarte eine Auslandsversicherung angeboten. Auch viele Mitglieder von Autoclubs haben bereits eine Reiseversicherung. Dabei lohnt sich ein prüfender Blick in die Vertragsunterlagen. Folgende Leistungen sollten laut CHECK24 im Versicherungsschutz enthalten sein:

Ambulante und stationäre Behandlung (auch im Fall von Sportverletzungen)

und (auch im Fall von Sportverletzungen) Provisorischer Zahnersatz

Erstattung notwendiger Arznei - und Hilfsmittel

- und Krankenrücktransport

Such - und Bergungskosten

- und Quelle: CHECK24

Viele Zusatzversicherungen bieten zudem eine 24-Stunden-Hotline an, um bei möglichen Problemen vor Ort zu unterstützen. Laut Stiftung Warentest sollte auf eine ausführliche Rechnung bestanden werden, die auch den Namen und das Geburtsdatum der behandelten Person enthält. Es muss nachvollziehbar sein, welche Leistungen erbracht wurden und wie sich die Rechnung zusammensetzt. Gerade im Urlaub gibt es viele fremde Viren, gegen die sich der Körper zu wehren versucht. Egal ob Virus oder Unfall, die akute Diagnose sollte aus den Unterlagen hervorgehen. (mima)