Auto putzen: Unterboden waschen im Frühjahr kann gefährlich sein

Von: Fee Halberstadt

Streusalz, Split und Feuchtigkeit machen sich im Winter am Auto zu schaffen. All das sollte zum Frühlingsbeginn ordentlich beseitigt werden.

Kassel – Von O bis O heißt der Merkspruch für den Wechsel der Saisonreifen. Genauer gesagt also von Oktober bis Ostern und andersherum. Somit ist es bald wieder an der Zeit, die Reifen aus dem Winterlager hervorzukramen und sicherzugehen, dass sie noch den Sicherheitsstandards entsprechen. Laut ADAC sollten die abgezogenen Winterreifen am besten ebenfalls gesäubert werden, bevor sie trocken im Dunklen und Kühlen verstaut werden.

Außerdem ist es sinnvoll, zu überprüfen, ob die Scheibenwischer ausgetauscht werden müssen. Durch den Schnee und das Eis im Winter könnten sie rissig geworden sein. Ein weiteres Anzeichen für die Notwendigkeit neuer Scheibenwischerblätter ist, dass sie beim Wischen Schmiere hinterlassen. Im gleichen Atemzug können Sie auch den Schmutzfilm auf allen Scheiben von innen sowie außen entfernen. Und natürlich auch alles aussaugen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Scheiben reinigen

Split und Verunreinigungen entfernen

Reifen wechseln

Flüssigkeiten austauschen und überprüfen

Scheibenwischerblätter wechseln

Elektronik überprüfen

Innenräume reinigen

Frühjahrsputz: Auch das Auto soll sauber sein

Am Rest des Autos dürften ebenfalls Winterspuren sichtbar sein. Um diese loszuwerden, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen kann das Auto bei einem Waschplatz selbst gereinigt werden. Dazu können auch gut Pflegemittel verwendet werden. Hierbei ist sehr wichtig, spezielle Mittel für das Auto zu verwenden. Typische Haus-Putzmittel sind zu aggressiv. Sie könnten Schäden hinterlassen, heißt es auf kennzeichen.de. Allerdings gilt das nicht bei allen Reinigungen im Auto. Es gibt durchaus praktische Haushaltsmittel, die Lederlenkräder super pflegen.

Zum anderen kann das Auto auch von einer Waschanlage gereinigt werden. Der ADAC empfiehlt vorher trotzdem eine kurze Vorwäsche. Falls Split auf dem Auto hängt, kann dieser sonst unschöne Spuren hinterlassen. Auch die Radkästen sollten bei dieser Gelegenheit kurz gereinigt werden. Anlagen lassen diese Stellen oftmals aus.

Fehler beim Auto putzen – Unterboden waschen im Frühling kann gefährlich sein

Da im Frühling gerne Blütenpollen herumfliegen und die Sonne wieder mehr scheint, sollte der Lack des Autos geschützt werden. Hierfür kann eine Konservierung durchgeführt werden. Das geht bei der Autowäsche ebenfalls, hält dann nur nicht besonders lange. Wenn es von einem Profi vorgenommen wird, kann der Schutz sogar bis zu einem halben Jahr halten.

Auch die Überprüfung des Unterbodens sollte von einer Werkstatt vorgenommen werden. Ihn mithilfe von Wasser selber zu reinigen, kann mehr Schaden als Nutzen bringen. Durch den Kunststoffbezug kann Nässe in Hohlräume eindringen, wie der ADAC schreibt.

Fit für den Frühling: Die letzten Schritte für ein fahrbereites Auto

Zu guter Letzt sollten auch alle Lampen und Flüssigkeiten des Autos überprüft werden. Öffnen Sie dafür die Motorhaube. Falls hier Schmutz vorhanden sein sollte, auf keinen Fall mit einem Dampfstrahler arbeiten. Die Elektronik ist empfindlich und könnte beschädigt werden.

Das Motoröl, Kühl- und Scheibenwischwasser sollten bei Bedarf aufgefüllt werden. Bei letzterem kann ein Scheibenreinigerzusatz dazu gegeben werden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, am besten erst, wenn kein Frostschutzmittel mehr vorhanden ist. (fh)