Aufkleber vom Auto entfernen – mit diesen Hausmitteln funktioniert es ganz einfach

Von: Tobias Becker

Teilen

Auf vielen Autos befinden sich Aufkleber. Doch was passiert, wenn der Spruch oder das Logo weg soll? Für das Entfernen von Autoaufklebern gibt es einige hilfreiche Tipps.

Aufkleber auf Autos waren und sind im Trend. „Baby an Bord“, „Nein, ich möchte mein Auto nicht verkaufen“ oder „Abi“-Aufkleber sieht man immer wieder, doch auch Firmenlogos oder ähnliches findet sich auf den Audis, Mercedes und Co. in Deutschland wieder. Aber: Was ist, wenn man die Aufkleber nicht mehr möchte? Immerhin ist auch nicht jeder Sticker erlaubt.

Das Entfernen stellt viele Menschen vor eine große Herausforderung, zumal der Autolack nicht beschädigt werden soll. Dabei gibt es den ein oder anderen Tipp beim Entfernen der Autoaufkleber.

Autoaufkleber entfernen: Kein teures Produkt nötig – Hausmittel helfen

Das Grundprinzip beim Entfernen von Autoaufklebern ist meist gleich: Erst sollte man die Aufkleber erhitzen, dann mit einem Lösemittel bearbeiten und entweder geht der Kleber dann schon ab oder man benötigt eben noch ein Werkzeug dafür. Nun gibt es spezielle Mittel, die genau dafür gedacht sind und auch problemloses Entfernen versprechen, allerdings sind Hausmittel meist günstiger und oft sogar schonender, wenn es um den Autolack geht.

Essig ist so ein Hausmittel. Gemischt mit Wasser wirkt es wahre Wunder und entfernt Autoaufkleber schnell. Einfach lauwarmes Wasser nutzen, ein paar Esslöffel Essig rein und bestenfalls mit einem sauberen Tuch die Mischung auf den Autoaufkleber tupfen. Je nach Aufkleber kann es sein, dass man das Prozedere wiederholen muss, aber: Am Ende geht der Aufkleber ab. Des Beste an der Essig-Wasser-Mischung: Sie hilft auch bei „Verunreinigungen auf Pkw-Sitzen“, wie „leasingmarkt.de“ schreibt.

Autoaufkleber entfernen leicht gemacht: Mit diesen Hausmitteln geht es

Doch Essig ist nicht das einzige Hausmittel, das man zum Entfernen von Autoaufklebern nutzen kann. Speiseöl, das vor einigen Monaten noch zu horrenden Preisen bei Aldi, Lidl und Co. verkauft wurde, hilft ebenfalls – und sogar ganz ohne Mischung. Ein weiterer Tipp aus dem Haushalt ist Spülmittel. Normalerweise bei Geschirr im Einsatz, hilft Spülmittel auch gegen Autoaufkleber.

Abitur, Eltern oder Anfänger – die Sprüche der Autoaufkleber kennen keine Grenzen. © Imago/MiS

Ein bisschen „Spüli“ nehmen, in heißes Wasser geben und dann, wie auch beim Essig, mit einem Tuch auftragen. Anschließend einige Minuten einwirken lassen und den Aufkleber vom Auto entfernen. Solche Alltagstipps können auch als Lifehacks bezeichnet werden. Es gibt sie in allen möglichen Varianten. So kann man auch beim Wäschewaschen Tipps nutzen, um die Falten herauszukriegen, wie echo24.de berichtete.

Autoaufkleber entfernt und nun? Lack polieren und versiegeln

Wer etwas Strom in der Nähe hat, kann auch einen Haartrockner nutzen, laut „autoteileprofi.de“ Den Föhn einfach auf den Aufkleber richten und diesen so lange warmer Luft aussetzen bis der Kleber weich wird. Dann ist der Aufkleber vorsichtig, aber leicht vom Auto entfernbar. Die Tricks funktionieren meist gleich. Erst sollte der Aufkleber erwärmt werden, damit der Klebstoff weich wird, dann kann der Autoaufkleber entfernt werden.

Anschließend sollte man auch darauf achten, die Klebereste noch zu entfernen und danach den Lack des Autos zu polieren und gegebenenfalls zu versiegeln. Vor allem wenn sich die Stelle, an der der Autoaufkleber war, abzeichnet. Es gibt aber noch einen ganz einfach Tipp, mit dem man sich möglicherweise den ganzen Aufwand ersparen kann: Vorher überlegen, ob man einen Aufkleber auf dem Auto unbedingt benötigt.