Lidl-Kunden können Feuerwerk für Silvester reservieren – doch es gibt einen Haken

Von: Lisa Klein

Lidl-Kunden können per „Click and Pick“ Feuerwerk für Silvester reservieren. © Christoph Schmidt/dpa / Lidl / Fotomontage: echo24.de

In diesem Jahr ist Böllern wieder erlaubt. Damit an Silvester keiner leer ausgeht, können Kunden bei Lidl ihr Wunsch-Feuerwerk reservieren – allerdings nicht überall.

Nicht mehr lange, dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Bei Kaufland, Aldi und Penny gibt es bereits jetzt die ersten Silvester-Knaller zu kaufen. Das „große“ Feuerwerk darf in Deutschland allerdings nur vom 29. bis 31. Dezember an Kunden verkauft werden. Die Werbeprospekte mit den Feuerwerks-Angeboten gibt es schon früher, wie „hna.de“ berichtet. Für Kunden gibt es bei Lidl nun die Möglichkeit, das gewünschte Feuerwerk zu reservieren – sodass keiner an Silvester 2022 leer ausgehen muss und am Ende ohne Raketen da steht.

Für einige gehört Böllern an Silvester einfach dazu – und es herrscht Nachholbedarf. Denn zwei Jahre lang galt in Deutschland ein Böllerverbot an Silvester aufgrund der Corona-Pandemie, um überfüllte Krankenhäuser vor einer Flut an Verletzten durch Feuerwerkskörper schützen. In diesem Jahr ist kein generelles Böllerverbot in Deutschland vorgesehen – auch in Baden-Württemberg darf geböllert werden.

Feuerwerk für Silvester bei Lidl reservieren bei Lidl mit „Click and Pick“– so geht‘s

In diesem Jahr soll Silvester wieder bunter werden. Lidl trumpft daher mit einem besonderen Angebot für Kunden: die Möglichkeit, Feuerwerk per „Click and Pick“ zu reservieren. echo24.de erklärt, wie es geht. Vom 3. Dezember bis zum 27. Dezember können Lidl-Kunden ihr „exklusives Feuerwerk“ in der Lidl Plus App reservieren.

Kunden brauchen dafür erst mal die Lidl Plus App sowie einen Account. Schritt eins lautet also: App herunterladen, registrieren oder – wenn bereits vorhanden – einloggen. Anschließend können die Wunschartikel für Silvester ausgewählt werden sowie die Wunschfiliale. Die Reservierung muss dann laut Discounter nur noch im Warenkorb abgeschlossen werden.

Feuerwerk bei Lidl kann nicht überall reserviert werden – nur einzelne Filialen machen mit

Am 30. Dezember kann das reservierte Silvester-Paket dann bei Lidl abgeholt und vor Ort bezahlt werden. Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Die Möglichkeit, Feuerwerke zu reservieren, gibt es nur für ausgewählte Filialen. Das Angebot gibt es generell nur in Berlin, Brandenburg und Bayern. Lidl hat eine Liste mit teilnehmenden Filialen veröffentlicht.