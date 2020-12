Corona-Maske im Rückruf: Giftiger Inhaltsstoff entdeckt - Es besteht Lebensgefahr!

Hersteller warnt

Masken sind während der Corona-Pandemie täglich im Gebrauch. Ein Hersteller hat einen Rückruf gestartet - in dem Mundschutz wurde ein giftiger Stoff entdeckt.

Aktueller Rückruf: Ein Mund-und-Nasenschutz ist von einem bundesweiten Rückruf betroffen.

Ein ist von einem bundesweiten betroffen. Die Maske wurde aufgrund von hochgiftigen und lebensgefährlichen Inhaltsstoffen vom Drogeriemarkt Müller aus dem Verkauf genommen.

wurde aufgrund von vom Drogeriemarkt aus dem Verkauf genommen. Verbraucher werden von dem Hersteller ausdrücklich vor dem Gebrauch der Maske gewarnt.

Kassel - Während der Corona*-Pandemie hat man ihn ständig in greifbarer Nähe: den Mund-und-Nasenschutz. Doch nun warnt ein Unternehmen dringend vor dem Gebrauch einer bestimmten Maske, die unter anderem in Müller Drogeriemärkten verkauft wurde. Ein großflächiger Rückruf* ist aufgrund eines gesundheitlichen Risikos gestartet. Bei Tests wurde ein hochgiftiger Inhaltsstoff entdeckt.

Corona-Maske bei Müller im Rückruf: Giftiger Stoff entdeckt - Hersteller warnt Verbraucher

Bei der Nutzung droht eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit: Wie das Verbraucherschutzportal produktwarnung.eu mitteilt, informiert die Müller Handels GmbH & Co. KG über den Rückruf des Mund-und-Nasenschutzes. Betroffen ist die 7-Monats-Mundschutzmaske „viral Protect“ des Herstellers Media Chain Products in den Größen M und L in der Farbe schwarz. Über eine Pressemitteilung teilte das Unternehmen mit, dass während einer Qualitätsprüfung sowie einer chemischen Analyse im Einfassband der betroffenen Corona-Maske die gefährliche Flüssigkeit Anilin entdeckt wurde.

Rückruf: Hersteller ruft 7-Monats Mundschutzmaske „viral Protect“ via Müller zurückhttps://t.co/qKTtrjyxAx — Produktwarnung (@Produktwarnung1) December 9, 2020

Die Media Chain Products GmbH hat das Produkt vorsorglich zum Schutz der Verbraucher aus dem Verkauf genommen und zurückgerufen. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass weitere Artikel mit dem Inhaltsstoff belastet sind, wird Käufern dringlich empfohlen den Rückruf zu beachten und die Maske nicht weiter zu benutzen. Erst vor kurzem wurde ein Mundschutz zurückgerufen, weil dieser keinen ausreichenden Schutz vor einer Infektion bietet.

Marke: viral Protect Artikelbezeichnung: 7-Monatsschutzmaske Charge: 100406 (nur auf der Umverpackung) Farbe: schwarz Größen: M und L Verkaufszeitraum: seit 30.10.2020

Bundesweiter Rückruf: Müller verkaufte mit Gift belastete Corona-Maske

Die betroffenen Corona-Maske mit dem Namen „viral Protect“ wurde im stationären sowie im Online-Handel angeboten und verkauft, beispielsweise bundesweit in Drogeriemärkten von Müller. Ob es sich bei dem Rückruf der entsprechenden Charge ausschließlich um Masken handelt, die von Müller angeboten wurden, ist allerdings nicht bestätigt.

Dringender Rückruf für Corona-Maske bei Müller: So gefährlich ist der Giftstoff Anilin

Anilin ist ein klare, farblose bis schwach gelbliche, ölige Flüssigkeit und gilt als Zwischenprodukt in der organischen Chemie. Es wird unter anderem als Ausgangsstoff zur Herstellung von Farben und Kunstfasern verwendet.

+ Corona-Masken sind Alltag in der Pandemie: Doch ein Hersteller hat jetzt einen dringenden Rückruf gestartet - in der Maske wurde ein Giftstoff entdeckt. Es besteht Gesundheitsgefahr. (Symbolbild) © Rupert Oberhäuser via www.imago-images.de

Dabei handelt es sich um ein starkes Blutgift, das den Sauerstofftransport im Blut verhindert. Aufgenommen werden kann das Gift, durch die Atemwege, durch Schlucken oder über Kontakt mit der Haut. Bei leichten Vergiftungen treten Symptome und Anzeichen in Form von Blaufärbungen der Haut und Fingernägel, Schwindelanfällen und Erregungszuständen auf.

Die Folgen einer höheren Konzentration können von Kopfschmerzen und anhaltendem Schwindel bis zu lebensbedrohlichen Bewusstseinsstörungen und Atemnot sein. Langfristige Vergiftungserscheinungen äußern sich durch Schwächegefühl sowie Appetitlosigkeit und können zudem Blasenkrebs verursachen. Bei Feststellung der genannten Symptome wird Besitzern der Corona-Maske geraten, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen.

Corona-Maske im Rückruf: Das können Müller-Kunden tun

Kunden, die den betroffenen Corona-Mundschutz in einem Müller-Markt gekauft haben, können diesen in jeder Filiale wieder zurückgeben. Auch ohne Vorlage des Kassenbons wird dort der Kaufpreis erstattet. Bei Fragen kann der Müller Kundenservice unter der Telefonnummer +49 (0)731/725 57 000 oder per Mail an info@mueller.de kontaktiert werden. (Alina Schröder) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

