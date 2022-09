Corona-Regeln ab Oktober 2022: Das gilt in Hamburg

Teilen

Neue Corona-Regeln ab Oktober: Was gilt in Hamburg? (Symbolbild) © Hanno Bode/Imago

Im Herbst wird eine erneute Corona-Welle erwartet. Deshalb gibt es jetzt neue Regeln. Über die meisten Vorschriften dürfen die Bundesländer selbst entscheiden.

Hamburg – Seit drei Jahren plagt die Corona-Pandemie die Welt und sie ist noch lange nicht vorbei. Auch in Deutschland wird zum Herbst 2022 eine weitere Infektionswelle erwartet.

Welche Corona-Regeln deshalb ab Oktober deutschlandweit und in Hamburg gelten, verrät 24hamburg.de hier.

Bundesweit ist mit dem neuen Infektionsschutzgesetz angeordnet worden, dass weiterhin Maskenpflichten im Fernverkehr gelten. Dazu gehören Bus und Bahn, im Flugzeug wird die Maskenpflicht aber aufgehoben werden. Außerdem gilt Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in Arztpraxen muss lediglich Maske getragen werden. Sollte die pandemische Lage in einem Bundesland schlimmer werden, können die Länder dazu noch weitere Maßnahmen ergreifen.