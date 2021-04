Aldi, Lidl, dm und Co.: Wo man Corona-Schnelltests kaufen kann

Selbsttests

Wo gibt es aktuell Corona-Schnelltest zu kaufen? Einige Supermärkte und Discounter haben die Tests im Angebot. Ein Überblick.

Kassel – Während der Corona*-Pandemie sind Schnelltest eines der effektivsten Mittel, um eine Infektion mit dem Coronavirus auch ohne Symptome nachzuweisen. Damit möglichst viele Menschen sich testen lassen, gibt es mittlerweile in vielen Apotheken, bei Ärzten und Testzentren kostenlose Corona-Schnelltests. Wer sich unabhängig von Öffnungszeiten und Wartezeiten testen möchte, kann Selbsttests für zu Hause zu kaufen.

Die Corona-Selbsttests sind mittlerweile in vielen Supermärkten, Discountern und Online-Shops verfügbar. Die Nachfrage ist immens. Immer wieder sind Kontingente innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Diese Erfahrung machte zunächst Aldi*.

Aldi, Lidl und Co.: Diese Supermärkte und Discounter bieten Corona-Schnelltests an

Als erste Discounter boten Aldi Nord* und Aldi Süd* Corona-Selbsttests an. Die Selbsttests waren in einigen Aldi-Filialen innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Danach haben findige Käufer die Selbsttests zu horrenden Preisen bei Ebay angeboten und es hagelte auch Kritik an den Selbsttests, denn es soll möglich gewesen sein ein Zertifikat zu erhalten, ohne den Corona-Test* gemacht zu haben.

Corona-Schnelltest kaufen: Hier gibt es die Selbsttests für zu Hause

Auch der Discounter-Riese Lidl zog innerhalb kürzester Zeit nach. Lidl* bietet die Corona-Schnelltests bislang jedoch nur im Online-Shop an. Drogerie-Märkte wie dm, Rossmann und Müller haben die Selbsttests auch ins Sortiment aufgenommen. Die Anwendung der Selbsttests beruht zumeist auf einem identischen Verfahren: Für den Test muss ein Nasenabstrich gemacht werden. Die Marken und Preise unterscheiden sich je nach Supermarkt zum Teil enorm. Ein Vergleich lohnt sich.

Die Supermärkte, Drogerien und Discounter, bei denen es Corona-Selbsttests gibt, im Überblick. Die Verfügbarkeiten der Corona-Selbsttests können sich kurzfristig ändern.

Aldi Nord/Aldi Süd: In Aldi-Filialen gibt es aktuell drei verschieden Corona-Schnelltests. Als Erstes hatten die Discounter den Selbsttest „Aesku Rapid SARS CoV-2 Selbsttest“ (5er Packung, 24,99 Euro) im Angebot. Mittlerweile wurde das Sortiment auf den „Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test“ (1er Packung, 4,95 Euro) und den „Hotgen Novel Coronavirus Antigentest“ (1er Packung, 4,95 Euro) ausgeweitet. „Aufgrund der hohen Nachfrage können die Artikel nach wie vor kurzzeitig vergriffen sein. Die Märkte erhalten jedoch kontinuierlich neue Ware“, schreibt Aldi. Ein größeres Online-Angebot soll folgen, bei Aldi Süd sind die Tests „Hotgen Antigen Schnelltest“ (20er Packung, 89,99 Euro) online ausverkauft.

Die Kontingente in den Filialen und Online-Shops der Discounter, Supermärkte und Drogerien können täglich schwanken. Wer Corona-Selbsttests kaufen möchte, für den lohnt es sich, die Verfügbarkeit regelmäßig zu prüfen. (Sarah Neumeyer) *wa.de und hna.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.