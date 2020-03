Polizei-Einsatz am Rewe: Kunde soll Einkaufswagen nehmen und rastet aus

Mann legt sich mit Security an

Polizei-Einsatz am Rewe: Ein Kunde wollte nicht einsehen, dass er einen Einkaufswagen mitnehmen muss und rastete aus.

Lüdenscheid (NRW) - Die Regelung, dass Supermärkte nur noch mit Einkaufswagen betreten werden dürfen, sorgt immer wieder auch für Unmut bei den Kunden. Am Samstag (28. März) kam es deswegen zu einem Polizei-Einsatz am Rewe-Markt in Lüdenscheid (NRW).

Dort geriet ein Kunde (53) in Streit mit dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, weil dieser den Mann aufgefordert hatte, einen Einkaufswagen mit ins Geschäft zu nehmen. Erst beleidigte er den Türsteher, doch dann rastete er aus, schreibt Come-On.de.*

