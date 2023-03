Deutscher Spielwaren-Händler stellt Betrieb ein

Die Schließungswelle macht auch vor einem beliebten Spielwarenhändler nicht Halt. Lesen Sie hier, welche Läden bald für immer ihre Türen schließen:

Die Hamburger Otto Group stellt den Geschäftsbetrieb der Spielwarenplattform Mytoys.de ein und schließt bis Februar 2024 alle Filialstandorte. Die Marke Mytoys werde künftig ausschließlich auf der Otto-Plattform angeboten, teilte der Konzern am Montag mit. Für die betroffenen rund 800 Beschäftigten in der Mytoys-Verwaltung in Berlin und den Stationärgeschäften soll ein Interessenausgleich verhandelt und ein Sozialplan erstellt werden.

Neben der Online-Plattform Mytoys.de besitzt der Spielwarenhändler zum Beispiel Filialen in Stuttgart (Baden-Württemberg) und Worms (Rheinland-Pfalz). (kab)