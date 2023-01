Die besten Twitter-Reaktionen zur Preiserhöhung bei DAZN

Spott und Häme

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Yannick Hanke schließen

Weitere schließen

Streaming-Anbieter DAZN sorgt für Negativ-Schlagzeilen. Es gibt neue Abo-Tarife, die Verbrauchern teu(r)er zu stehen kommen. Auf Twitter wird das humorvoll kommentiert.

München/London – Preiserhöhungen haben beim Streaming-Anbieter DAZN Tradition. Auch 2023 wird der Preis erneut angehoben. Monatlich können Nutzer 40 Euro berappen, um diverse Sportarten live und auf Abruf zu verfolgen. Die Empörung ist groß, Klagen im großen Stil gegen DAZN nicht ausgeschlossen.

Und das Netz? Reagiert mit reichlich Humor und Ironie auf die Geschäftspraktiken von DAZN. Vorhang auf für die große Twitter-Show.

+ Streamingdienst DAZN erhöht mal wieder die Preise. Auf Twitter wird das humorvoll kommentiert. © Ina Fassbender/dpa/imago/Montage

DAZN erhöht Preis abermals – Twitter reagiert humorvoll

Während die Übertragung der englischen Premier League Sky vorbehalten bleibt, überträgt DAZN in aller Regelmäßigkeit Spiele aus Italien und Spanien. Manch ein Twitter-Nutzer ist sich nun sicher: Bevor man die Partien von La Liga und der Serie A weiterhin bei DAZN verfolgt, kann man lieber in den nächsten Flieger steigen und Knaller wie FC Elche gegen Celta Vigo oder US Salernitana gegen den FC Turin auch live vor Ort verfolgen:

Bald ist es billiger nach Spanien und Italien zu fliegen und die Spiele im Stadion zu gucken, als bei #DAZN — Julius (@Julius_CMP) January 10, 2023

Welche Fußball-Pakete Verbraucher bei Streamingdienst DAZN kennen müssen

Fast schon als Serviceleistung für Verbraucher, die weiterhin auf DAZN schwören, kann folgende Übersicht verstanden werden:

Zu sehen sind die unterschiedlichen Abo-Tarife von DAZN, die allein im Bereich des Fußballs diverse Möglichkeiten anbieten. Mit Sicherheit „klausurrelevant“: Wer auf das Standard-Modell setzt, kann zwar weiterhin Bundesliga-Fußball am Freitag und am Sonntag genießen. Der englische Fußball in Form der diversen Pokalwettbewerbe sowie der Ligen unterhalb der Premier League bleibt dabei jedoch außen vor.

DAZN-Preiserhöhung durch „Rechte für Hallenhalma“ gerechtfertigt? Twitter-Community läuft zur Höchstform auf

Natürlich wird sich auf Twitter auch über das Angebot von DAZN lustig gemacht, das auch viele vermeintliche Randsportarten abdeckt. Ein Nutzer des Social-Media-Dienstes sieht die Preiserhöhung durch eine ganz spezielle Sportart gerechtfertigt. Ironie schwingt hier natürlich mit:

Preispolitik von DAZN: Wir haben die Rechte für Hallenhalma gekauft, ihr zahlt jetzt alle 10 Euro mehr. #DAZN — Bücherwurm (@TJ040291) January 10, 2023

Teletext statt Streamingdienst: Wie DAZN auch umgangen werden kann

Im Zuge der DAZN-Preiserhöhung auf 40 Euro im Monat wird auch auf einen Tweet zurückgegriffen, der gut ein Jahr zurückreicht. Schon damals wurde sich für die Rückkehr zum „guten alten Videotext“ starkgemacht:

Muss den Tweet wohl mal wieder hervor holen. #DAZN einfach jetzt 40€ im Monat. Die haben so nen Schatten. Ekelhaft. https://t.co/lyvulwliCL — JulianBMG 🇺🇦🇪🇺💚🏳️‍🌈 (@BorussiaM1900) January 10, 2023

Mitfiebern mal anders, in Zeiten von DAZN, Sky, Magenta Sport und Konsorten. Mit Sicherheit nicht nur etwas für Fußballfans, die sich der Nostalgie verschrieben haben.

Nächstes Interview von Prinz Harry mit einem DAZN-Abo vergütet? Amüsanter Twitter-Vorschlag

Selbst Prinz Harry, der an fünfter Stelle der britischen Thronfolge steht, findet in den Tweets zur DAZN-Preiserhöhung Erwähnung:

Prinz Harry immer gieriger. Für sein nächstes Exklusiv-Interview verlangt er ein #DAZN-Abo. — footage Magazin (@footagemagazin) January 10, 2023

Damit wird auf das Interview Bezug genommen, in dem Prinz Harry intimste Details verriet und zugleich Werbung für seine Biografie „Reserve“ machte. Bestätigten Gerüchten zufolge kostet diese übrigens weitaus weniger als ein DAZN-Abo.

Früher Sky, heute DAZN: Nostalgie lebt auf Twitter hoch – doch nicht im positiven Sinne

Nostalgie, die Zweite: Dieser Twitter-Nutzer blickt fast schon wehmütig auf Zeiten zurück, in denen Sky als der (alleinige) „böse Kapitalist“ verschrien war:

Ich bin so alt, ich erinnere mich noch als Sky der böse Kapitalist und DAZN der sympathische kleine Streamingdienst war. — Mathias 🌈 (@Donegal72) January 10, 2023

DAZN wiederum findet seine Erwähnung als der „sympathische kleine Streamingdienst“. Ein Image, das durch die erneute Preiserhöhung gelitten hat. Dem neutralen Beobachter wird es egal sein. Schließlich lässt sich die Twitter-Community die Butter nicht vom Brot nehmen. Dabei kostet auch der Aufstrich längst mehr.

Rubriklistenbild: © Ina Fassbender/dpa/imago/Montage