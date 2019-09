Discounter Lidl führt 60-Minuten-Regel ein: Wer sie bricht, muss zahlen

Das kann teuer werden

+ © picture alliance/dpa / Roland Weihrauch Lidl-Kunden sollten am besten eine Parkscheibe verwenden. © picture alliance/dpa / Roland Weihrauch

Verbraucher wissen zu schätzen, dass man auf dem Gelände des Discounters meist problemlos einkaufen kann. Doch das könnte sich ändern.

München - Die Kunden der großen Discounter in Deutschland wissen die Parkmöglichkeiten bei Lidl oder Aldi zu schätzen. Auf dem großen Gelände findet man problemlos einen Parkplatz. Das sorglose Parken ändert sich nun allerdings. Nun müssen die Kunden auf die Uhr schauen, nach einer Stunde wird es teuer.

Das Parken bei Lidl kann teuer werden

Der Discounter hat eine Vielzahl der Parkplätze an externe Dienstleister verpachtet, das berichtet das Magazin Chip. Diese Dienstleister sollen Autofahrer bestrafen, die länger als notwendig auf den Parkplätzen stehen. Das sind für Lidl 60 Minuten.

Wer sich nicht an diese Zeitangabe hält, muss nun bezahlen. Die Kosten sind je nach Stadt und Lage unterschiedlich. Zwischen 10 und 30 Euro kostet es laut Chip. Steht das Auto den ganzen Tag auf dem Parkplatz, wird es abgeschleppt. Mittlerweile seien bereits 70 Prozent der Parkplätze verpachtet.

Lidl verdient Geld mit Langzeitparker

Das Geschäft lohnt sich: Neben der Pachtgebühr verdient der Discounter auch prozentual an den Einnahmen der Langzeitparker. Allerdings steht Lidl nicht allein da. Auch Aldi verpachtet seine Parkplätze an externe Partner. Der Grund dafür: Immer mehr Autofahrer nutzen die Parkplätze, um sich die Parkkosten in der Stadt zu sparen.

Ein Aldi-Insider berichtet dem Magazin: „In einer Münchner Filiale im Osten der Stadt taten sich Kunden 2014 schwer, Parkplätze zu finden, obwohl der Laden nur mäßig besucht war. In der nahen Nachbarschaft lagen allerdings viele Büroräume, Einkaufsläden und Arztpraxen. Als Aldi die ersten Knöllchen verteilte, fanden Kunden immer einen Parkplatz.“

Lidl: Parkdauer ausreichend

Lidl erklärt: „Erfahrungsgemäß benötigen unsere Kunden deutlich weniger als eine Stunde, sodass die kostenlose Parkdauer ausreichend Zeit zum Einkaufen bietet." Kunden müssen die Parkscheibe richtig einstellen und auslegen.

erb