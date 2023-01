Discounter Netto äußert sich zu Ekelfund in Heilbronner Filiale

Von: Tobias Becker

Bei Netto werden bei einer Lebensmittelkontrolle einige Mängel festgestellt. Lesen Sie hier, wie der Discounter auf den Ekelfund reagiert:

Bläulicher Belag, der wie ein Film über der Wurst in der Frischtheke liegt, abgelaufene Ware und Schimmel – bei einer Lebensmittelkontrolle in einer Netto-Filiale in Heilbronn stellen die Kontrolleure einige Mängel fest, die daraufhin beseitigt werden. Nun hat sich der Discounter zu der Untersuchung geäußert.

echo24.de verrät, wie Netto auf den Ekelfund reagiert.

Bei Lebensmittelkontrollen werden immer wieder schlimme Zustände aufgedeckt. So gab es in Heilbronn bereits im Sommer ein Sushi-Restaurant, in dem tote Kakerlaken gefunden wurde. (tobi)