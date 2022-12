Drogerie Rossmann spendet eine halbe Million Euro für Kinderklinik

Von: Nadja Pohr

Anfang November rief die Drogerie Rossmann ihre Kunden in den Filialen der Region Hannover dazu auf, das Kinderkrankenhaus „AUF DER BULT“ zu unterstützen. (Archivfoto) © Fotomontage BW24/ IMAGO/Thorsten Krüger/dpa/Holger Hollemann

Die Drogeriekette Rossmann hat im November in Hannover zu einer Spendenaktion für eine Kinderklinik aufgerufen. Am Ende hat das Unternehmen noch eine ordentliche Summe draufgelegt.

Hannover/Burgwedel – Die Situation in den Kinderkliniken ist derzeit stark angespannt. Das sogenannte RS-Virus (RSV) treibt die Krankenhäuser in Baden-Württemberg und weiteren Bundesländern ans Limit. Für kleine Kinder und besonders Säuglinge kann eine Infektion durchaus gefährlich werden – und es gibt weder Impfstoff noch Medikamente, um die Kleinen zu schützen. Für die Kliniken im Land ist es nach der Corona-Pandemie die nächste große Herausforderung, die es zu meistern gilt.

In den Kinderkliniken sind kaum mehr Betten frei und auch das Personal fehlt. Gleichzeitig führen die Erkrankungen dazu, dass in den Apotheken mittlerweile Medikamenten-Mangel herrscht. Auch finanzielle Einbußen aus den vergangenen Jahren spielen eine Rolle, wie das Kinderkrankenhaus „AUF DER BULT“ in Hannover zeigt. Deshalb hat sich die Drogeriemarktkette Rossmann vor Weihnachten eine große Spendenaktion überlegt.

Drogerie Rossmann spendet eine halbe Million Euro für Kinderklinik in Hannover

Anfang November rief die Drogerie Rossmann ihre Kunden in den Filialen der Region Hannover dazu auf, das Kinderkrankenhaus „AUF DER BULT“ zu unterstützen. Jeder gespendete Betrag werde von dem Unternehmen verdoppelt, hieß es. Am Ende sind dabei insgesamt 30.000 Euro zusammen gekommen, wie Rossmann auf seiner Website schreibt – und die Drogeriekette hat noch eine Überraschung parat. „Wir legen aber noch etwas drauf und spenden ganze 500.000 Euro“, teilt Rossmann mit.

Durch die Spende von einer halben Million Euro will das Unternehmen auf den finanziellen Notstand im Gesundheitssektor für Kinder aufmerksam machen. „Gerade in so herausfordernden Zeiten wie diesen sind nicht nur die Mitarbeiter vor Ort, sondern vor allem die kleinen Patienten auf unsere Hilfe angewiesen. Deswegen ist es für uns eine Herzensangelegenheit, das Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT mit dieser Spendenaktion zu unterstützen“, sagt Rossmann-Geschäftsführer Raoul Roßmann.

Von dem Spendengeld entsteht ein spezialisiertes Hautzentrum

Die Kinderklinik „AUF DER BULT“ zählt zu den hoch spezialisierten Einrichtungen in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Dennoch fehlen dem Krankenhaus dringend benötigte finanzielle Mittel, um pro Jahr rund 11.000 stationäre und 40.000 ambulante Patienten zu versorgen.

Das Spendengeld der Drogerie Rossmann fließt nun in ein spezialisiertes und breit aufgestelltes Hautzentrum. Es sollen familienfreundliche Räume eingerichtet werden, damit sich erkrankte Kinder und deren Eltern wohlfühlen. Neben Spiel- und Bastelsachen werden zudem weitere speziell ausgebildete „Kinderhaut-Lotsen“ und „Schmetterlingsschwestern“, die sich auf die Pflege von Kindern mit Hautkrankheiten spezialisiert haben, eingestellt, sowie innovative Geräte für Behandlungen gekauft.