Durchgefallen im Öko-Test: Schaumfestiger enthalten Schadstoffe

Von: Teresa Knoll

Für ein perfektes Styling ist Schaumfestiger unverzichtbar. Öko-Test hat 33 Produkte untersucht. Lesen Sie hier, welche bedenklichen Schadstoffe in einigen davon gefunden wurden:

Es gibt sie für jeden Haartyp, von dünn und glatt bis lockig und widerspenstig. Manche sollen mehr Volumen geben, andere die Mähne bändigen oder einfach nur Form in die Frisur bringen. Bei Schaumfestiger hat sicher jeder seinen Favoriten. Allerdings sollte man bei einem Produkt, das man im Haar und damit nah an der Haut verwendet, genauer auf die Inhaltsstoffe achten.

HEIDELBERG24 verrät, welche Schaumfestiger laut Öko-Test zu empfehlen sind und welche bedenklichen Stoffe in den Verlierern stecken.

Getestet wurden 33 Schaumfestiger, darunter acht zertifizierte Naturkosmetik-Marken. Dabei sind alle Haartypen vertreten: Zehn Produkte sollen Volumen bringen, 15 besonderen Halt, acht sind für Locken geeignet. (resa)