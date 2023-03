Edeka-Kundin wundert sich über teuren Spargel – doch es gibt Gründe für die Preise

Von: Pauline Wyderka

„Nur noch für Super-Reiche“: Edeka-Kundin baff – warum die Spargel-Preise so extrem hoch sind (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Matthias Balk

Spargel für fast 20 Euro – dem Anblick eines Preisschilds bei Edeka will eine Kundin kaum glauben. Lesen Sie hier, warum Spargel derzeit so extrem teuer ist:

Eine Edeka-Kundin traut ihren Augen kaum. Er steht in dem Markt vor einem Korb mit Spargel und realisiert, dass sie sich das Gemüse nicht ohne Weiteres leisten können wird. Im Netz stößt ihr Foto auf ähnliches Unverständnis – allerdings auch auf Gegenstimmen.

HEIDELBERG24 verrät, warum Spargel aktuell so astronomisch viel kostet – und warum das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist.

April ist Spargelzeit. Und so manch einer kann es vielleicht kaum erwarten, sich das Gemüse mit einer deftigen Sauce hollandaise und gesalzenen Kartoffeln zu gönnen. Doch eine hungrige Kundin macht in einem Edeka-Markt nun eine Entdeckung, die ihr prompt den Appetit verdirbt. (paw)