Edeka-Neuheit an deutschem Airport sorgt für schnellen Einkauf

Von: Stefanie Lipfert

Teilen

Edeka bietet in einer ihrer Flughafen-Filiale ein neues Einkaufserlebnis: Kunden können nun rund um die Uhr autonom einkaufen. Einzige Voraussetzung: Kartenzahlung.

Stuttgart – Die langen Wartezeiten beim Check-in und der Sicherheitskontrolle am Flughafen können ganz schön hungrig machen. An Restaurants und Imbissständen mangelt es in den Terminals selten, doch wenn man Pech hat, haben die bei der Ankunft oder beim Abflug schon geschlossen. Am Flughafen in Stuttgart muss nun keiner mehr Hunger leiden; ungeachtet der Uhrzeit.

Edeka am Stuttgarter Flughafen: Möglichkeit, rund um die Uhr einzukaufen

Am Stuttgart Airport können Passagieren 24 Stunden am Tag einkaufen. Möglich macht das der Supermarkt Edeka-Jäger. Schnell nach der späten Ankunft noch die Aufbackbrötchen für den Morgen schnappen oder kurz vorm Abflug die Sonnenmilch kaufen, die man beim Packen im Badeschränkchen gestehen gelassen hat. Die Rund-um-die-Uhr Möglichkeit verhilft Fluggästen sicherlich auch zu etwas mehr Urlaubsfeeling, indem auch getrost noch etwas auf den letzten Drücker besorgt werden kann.

Ein Fluggast ist anscheinend so begeistert von der „24/7-Einkaufsmöglichkeit“ bei Edeka am Terminal 3, dass er darüber auf X (früher Twitter) postete. Doch bei einigen Usern hinterlässt das Konzept noch Fragezeichen: „Bezahlung am Self-Check-Out. Heißt, du musst noch aktiv bezahlen?“, schreibt ein User. Er vergleicht die neue Einkauf-Methode am Stuttgarter Hafen mit Flughäfen in den USA. Da checke man oft nur noch mit der „Money Card“ ein und könne den Laden nach dem Einkauf einfach verlassen.

Ein User teilte ein Video des Stuttgarter Flughafens von Anfang August, in dem das 24/7 Einkaufen bei Edeka erklärt wird. Um zwischen 22 und 6 Uhr in den Self-Service bei Edeka nutzen zu können, muss die EC- oder Kreditkarte an das Kartenlesegerät gehalten werden. Daraufhin öffnet sich die Tür und Fluggäste können den Supermarkt betreten. In der jüngeren Vergangenheit waren nicht alle Kunden vom Angebot der Edeka-Märkte restlos begeistert; der Händler lieferte sich lange eine Preisschlacht mit Herstellern, viele Regale blieben leer.

Edeka-Neuheit in der Flughafen-Filiale bekommt auch Gegenwind

Nun kann der Einkauf wie gewohnt stattfinden. Doch der Flughafen Stuttgart macht darauf aufmerksam, dass in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr keine Zigaretten, Tabak oder Spirituosen gekauft werden können. Das Zahlen der Lebensmittel erfolgt dann am Self-Check-Out. Dort muss die Ware abgescannt werden. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich mit Karte.

Um den Supermarkt verlassen zu können, muss der Einkaufsbon aufbewahrt und gescannt werden. Das Konzept sorgte jedoch bei einigen Twitter-Usern für Kritik. Einer schreibt dazu: „Finde es nicht in Ordnung, dass man nicht bar bezahlen kann.“ Einige hinterfragen auch, warum zu Beginn des Einkaufes die Giro- oder Kreditkarte gescannt werden muss.

Einkaufen rund um die Uhr bei Edeka-Filiale: Ein neues Zeitalter für Supermärkte?

Immer mehr Supermarktketten bieten smarte Stores oder 24/7-Märkte an, um jederzeit ungehindert einkaufen gehen zu können. Wird mit diesen Neuerungen der Lebensmittelhandel revolutioniert? Personalmangel brauchen Unternehmen mit dem autonomen Einkaufen jedenfalls nicht zu beklagen. Stellt sich nur die Frage, wer im Laden nach dem Rechten sieht; im Supermarkt ist längst nicht alles erlaubt, was Kunden alltäglich dort so machen.

Laut dem Handelsmagazin stores+shops arbeiten Supermärkte mit einer Kombination aus KI, Computer Vision sowie Bewegungs- und Gewichtssensoren, die Kundenbewegungen auf der Fläche registrieren. Produkte werden so ebenfalls von Deckenkameras über eine Bilderkennung erfasst. In Deutschland gibt es derzeit fünf solcher Supermarkt-Konzepte:

Rewe „Pick & Go“

Netto MD „Pick & Go“

Hoody

Shopbox

Zappka

Laut der Fachpresse kann Rewe „Pick & Go“ im Vergleich zu der Konkurrenz mehr als einen Standort vorweisen. Für mächtig Unzufriedenheit sorgt derweil eine andere Edeka-Filiale nicht aufgrund ihrer Öffnungszeiten oder ihres Sortiments, sondern wegen der Lage des Supermarkts. (sli)