Edeka-Kundin reagiert schockiert auf traurige Parkplatz-Szene – wohl kein Einzelfall

Von: Armin T. Linder

Eine Edeka-Kundin schildert eine traurige Szene, die sie auf dem Supermarkt-Parkplatz beobachtet hat. Mit ihrem Appell ist sie nicht alleine.

Elsfleth - Was eine Edeka-Kundin auf einem Parkplatz beobachtet hat, hat ihr ziemlich zugesetzt. So sehr, dass sie von dem Vorfall bei Facebook erzählt - und zwar in der Gruppe „We love Elsfleth“. In der niedersächsischen Stadt Elsfleth im Landkreis Wesermarsch hat sich das Ganze wohl zugetragen. Zwar ist an ihren Schilderungen nichts bestätigt, es gibt aber auch keinen Anlass zu Zweifeln, nachdem sie selbst komplett unbeteiligt war.

„Ja, der Parkplatz bei Edeka war voll, aber muss das sein?“

„Ja, der Parkplatz bei Edeka war voll, aber muss das sein?“, schreibt die Supermarkt-Kundin. Und das passende Foto macht gleich klar, was sie meint: Von einem Mercedes wurde das danebenstehende Fahrzeug dermaßen zugeparkt, dass über die Fahrerseite kein Zugang mehr möglich war. Und offensichtlich gehört das rechte Auto einer Seniorin. „Die ältere Dame hat das Kennzeichen ausrufen lassen, es kam niemand. Letztendlich wurde sich über die Beifahrerseite Zutritt verschafft.“ Die arme Frau musste demnach wohl klettern, schreibt tz.de.

Die Edeka-Kundin dokumentierte die Park-Rücksichtslosigkeit mit diesem Foto (Kennzeichen-Unkenntlichmachung von ihr). © Facebook

Der Appell der Edeka-Kundin: „Nicht nur an sich selber denken, bitte!!!!“ Das sehen auch andere so. Eine Nutzerin meint: „Großes Problem der heutigen Zeit: Nachdenken verboten oder nicht möglich und viel zu große Egos.“ Ein anderer stänkert: „Dicke Karre fahren und die Parklücke nicht treffen, solche sollten zur Nachschulung in die Fahrschule gehen.“

Edeka: Beobachtung auf Parkplatz wohl kein Einzelfall

Offensichtlich handelt es sich um keinen Einzelfall. Eine Hochschwangere hat einst bei Reddit von einer ähnlichen Begebenheit berichtet. Und jetzt, auf das Edeka-Foto, meint ein anderer Kunde: „Unverständlich sowas. Ich habe das auch schon bei Edeka erlebt, gerade gestern, als ich meine Tochter ins Auto setzen wollte. Dann hat mich jemand beleidigt und sagte, mit Blagen brauche man nicht einkaufen. Kinder gehören ins Heim. Sowas geht gar nicht.“

Ein User sieht auch die Supermärkte gefragt: „Das passiert schonmal, wenn man mit ‘nem ‚Lastwagen‘ einkaufen fährt ... - und die Parklücke viel zu eng ist ... Edeka und andere Discounter sollten endlich ihre Parkplätze 3,50 Meter breit machen.“ Eine Rewe-Mitarbeiterin hat unlängst bei Reddit ausgepackt - und verraten, warum sie Aldi und Lidl bevorzugt. (lin)