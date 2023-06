Vorwürfe gegen deutsche Supermärkte: Kunden fordern Erdbeeren-Verkaufsstopp

Von: Karolin Stevelmans

Erdbeeren sind in den Sommermonaten heiß begehrt. Über 140.000 Kunden fordern allerdings jetzt ein Verkaufsstopp in Supermärkten und Discountern.

Dortmund – Die Erdbeersaison hat im Mai offiziell begonnen. Das beliebte Beerenobst lockt viele Verbraucher zum Selbstpflücken auf die Felder, um die schönsten und saftigsten Früchte abzugreifen. Wer sich den Aufwand sparen will, kann sich auch im Supermarkt oder Discounter bedienen. Doch tausende Kunden wollen den Verkauf nun verhindern.

Vorwürfe gegen Lidl, Edeka und Rewe: Supermarkt-Erdbeeren gefährden Ökosysteme

Verbraucher haben beim Einkaufen die Wahl zwischen Erdbeeren aus Deutschland oder aus südeuropäischen Ländern wie Spanien. Welche Erdbeeren auf dem Kassenband landen, entscheiden viele Kunden anhand des Preises. Denn heimische Erdbeeren kosten häufig deutlich mehr als die importierten Früchte.

Die Herkunft des Beerenobstes bietet allerdings nicht die Garantie dafür, dass sich keine schädlichen Pestizide in den Erdbeeren befinden. Der BUND hat in seinem Erdbeer-Test sowohl bei deutschen, als auch bei importierten Erdbeeren giftige Rückstände entdeckt.

Um Verbrauchern eine Schale Erdbeeren möglichst günstig anbieten zu können, verkaufen Supermärkte wie Lidl, Edeka, Aldi und Rewe auch spanische Erdbeeren. Wie die Bürgerbewegung Campact e.V. mitteilt, hat der Verkauf der Billig-Erdbeeren allerdings weitreichende Folgen für Spaniens Ökosystem.

Konkret bezieht sich der Verein auf den Anbau im Süden des Landes. Agrarbetriebe pumpen für die Bewässerung der Erdbeerfelder illegal das Wasser aus einem der wichtigsten Nationalparks Spaniens, dem Doñana-Nationalpark. Mehr als 140.000 Kunden haben sich nun zusammengeschlossen, um gegen die Ausbeutung des Naturschutzgebiets vorzugehen.

Vorwürfe gegen Lidl, Edeka und Rewe: 140.000 Kunden fordern Verkaufsstopp von spanischen Erdbeeren

Die Wasserbeschaffung aus dem mittlerweile stark vertrockneten Nationalpark ermöglicht es spanischen Landwirten selbst im Winter Erdbeeren an Supermärkte in ganz Europa zu liefern. Allerdings gelten die deutschen Lebensmittelhändler als Hauptabnehmer der spanischen Dürre-Erdbeeren.

Der Appell der über 140.000 Kunden richtet sich also direkt an die größten Supermarktketten in Deutschland. „Wenn diese die Früchte nicht mehr abnehmen, bricht das Geschäft ein - und der Nationalpark hätte noch eine Chance“, erklärt der Verein Campact. Auch der Umweltverband WWF sieht den Nationalpark gefährdet und setzt sich für strengere Kontrollen der Lebensmittelhändler in den Anbaubetrieben ein.

Mit einem Verkaufsstopp spanischer Erdbeeren in Deutschland erhofft sich die Bürgerorganisation, Druck auf die andalusische Regierung zu erzeugen. Denn diese hat aktuell ganz andere Pläne. Die konservative Partei Partido Popular hat im Wahlkampf angekündigt, den Wasserraub von Agrarbetrieben im Nationalpark zu legalisieren.

Für das Ökosystem im Nationalpark wäre diese Entscheidung fatal. Spanien erleidet ohnehin bereits seit Monaten eine extreme Dürreperiode, die sogar die Trinkwasserversorgung in Teilen des Landes gefährdet.

Dürre-Erdbeeren gefährden Natur in Spanien – worauf Kunden beim Erdbeer-Kauf achten können

Wer nun lieber auf Erdbeeren aus dem heimischen Anbau zurückgreifen will, kann sich die Früchte in der Nähe von Dortmund selber pflücken oder einen Erdbeer-Drive-In besuchen. Zum Kauf von regionalen Früchten innerhalb der heimischen Saison rät auch der WWF.

Verbraucher können zudem darauf achten, dass die Erdbeeren aus verantwortungsvoller Produktion stammen. Ein Bio-Siegel informiert darüber, dass keine giftigen Pestizide genutzt werden dürfen.

In einer früheren Version des Artikels hat RUHR24 berichtet, der WWF würde zum Boykott von Supermarkt-Erdbeeren aufrufen. Nach Austausch mit der Organisation haben wir diese Formulierung angepasst.