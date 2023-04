Schweden-Schnäppchen wie bei Ikea: Start-up verschickt E-Autos im Paket – für 10.000 Euro

Von: Ulrike Hagen

Ein schwedisches Start-up hat ein Elektroauto entwickelt, das nur 10.000 Euro kostet – und wie Möbel von Ikea in Paketen versendet wird.

Stockholm – Sexy geht anders. Doch das Elektroauto „Luvly O“, das aussieht wie eine Kreuzung aus Seifenkiste und mobilem Einbauschrank, hat es faustdick hinter den Felgen. Es ist besonders leicht, nachhaltig und enorm energieeffizient. Seine Erbauer, das schwedische Start-up Luvly, hat obendrein angekündigt, dass der Mini-Stromer zu einem echten Schnäppchenpreis von höchstens 10.000 Euro auf den Markt kommen soll. Das Unternehmen hat sich nicht nur in puncto verbraucherfreundliche Preise von Ikea inspirieren lassen: Die E-Flitzer werden in Einzelteilen hergestellt und in Paketen versendet.

Das Mikroauto von Luvly. © Luvly

Wie Ikea: Schwedisches Start-up verschickt E-Autos im Paket – für 10.000 Euro

Statt den üblichen vier Fahrzeuge passen dank des sogenannten Flat-Pack-Versandes in Modellbaumanier satte 20 Fahrzeuge in einen einzigen Container. Damit ist der Wagen auf seinen Transportwegen besonders umweltfreundlich und ressourcenschonend. Zusätzlich ist geplant, für die Herstellung des „Luvly O“ einen hohen Anteil an recycelbaren und erneuerbaren Teilen zu verarbeiten. Damit soll das Elektroauto „grüner als jedes andere Auto“ werden, so das schwedische Unternehmen optimistisch – im Gegensatz zu VW und BMW, die auf Elektro-Flops mit drastischem Schritt reagieren.

Der Name Luvly leitet sich von der Abkürzung LUV für „Light Urban Vehicle“ ab – „Leichtes Stadtfahrzeug“, was ausdrückt, worauf das Unternehmen abzielt. Das erste Elektroauto des Start-ups, der „Luvly O“, will mit Eigenschaften trumpfen, die sich vor allem an den Bedürfnissen von Stadtbewohnern orientieren.

Elektroauto 2023: Schwedische Tüftler entwickeln Leicht-Stromer für die Stadt

Bei einer Länge von 2,70 Metern, einer Breite von 1,53 Metern und einer Höhe von 1,44 Metern wiegt der Elektrozwerg gerade einmal 380 Kilogramm, etwa ein Fünftel des Gewichtes eines Standard-Pkw. Aufgrund seiner Leichtigkeit ist das Fahrzeug enorm effizient und kommt mit 6 kWh Strom, einer Akkuladung, auf 100 Kilometern aus. Zum Vergleich: „Ausgewachsene“ Elektroautos, bei denen man in der Waschstrasse aufpassen muss, verbrauchen etwa zwei- bis dreimal soviel Energie. Der schwedische Mini könnte also das Stromnetz, das durch E-Autos stark gefordert ist, deutlich entlasten.

Akku vom schwedischen Schnäppchen-Stromer lässt sich im Wohnzimmer laden

Das Akkusystem des Elektroautos ist herausnehmbar. Fahrer sind also nicht mehr auf freie Ladesäulen angewiesen, sondern haben die Möglichkeit, die beiden 15kg-Batterien ganz einfach zu Hause aufzuladen. An einer herkömmlichen 230-Volt Steckdose dauert es etwa eine Stunde, bis der Akku wieder voll ist. Das häusliche Laden des E-Autos könnte auch dank der Strompreisbremse günstiger werden. Trotz seiner kleinen Batterien erreicht das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, mehr als ausreichend für Fahrten in der Innenstadt.

E-Auto im Paket zum Zusammenbauen

Der Hersteller hat sich das Ziel gesetzt, als „Ikea des Elektroautos“ bekannt zu werden. Doch auch, wenn das Fahrzeug aus Einzelkomponenten gefertigt und in Paketen angeliefert wird, müssen Verbraucher sich nicht mit kryptischen Anleitungen oder fehlenden Schrauben herumschlagen. Im Gegensatz zum Einrichtungsstück von Ikea wird die Montage des E-Autos nämlich nicht vom Kunden selbst vorgenommen, sondern von kleinen Vertrags-Produktionsstätten. Durch dieses Konzept könnte beispielsweise eine Fabrik mit einer Fläche von nur 2.000 Quadratmetern die Produktion für den gesamten Markt in Schweden übernehmen.