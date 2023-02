Whatsapp überrascht mit XXL-Update – Neue praktische Funktionen freigeschaltet

Von: Diana Rissmann

Whatsapp hat in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Funktionen freigeschaltet. Aktuell kommen einige praktische neue Einstellungen hinzu.

Kassel - Whatsapp ist immer noch der beliebteste Messenger-Dienst, weltweit nutzen ihn rund zwei Milliarden aktive Nutzer. Und für die lässt sich der Meta-Konzern, zu dem Whatsapp gehört, regelmäßig neue Funktionen einfallen. Zuletzt gab es im Februar Whatsapp-News: Gleich fünf Updates rund um die Status-Einstellungen sowie eine neue Funktion zum Thema Datenschutz wurden freigeschaltet. Letztere müssen Nutzer allerdings selbst aktivieren. Jetzt setzt der Meta-Konzern noch eines drauf und bietet gleich drei neue Funktionen. Das berichtet HNA.de.

So gibt es jetzt einen praktischen „Urlaubsmodus“: Der Begriff selbst wird von Whatsapp nicht verwendet, eher ist er aus einem Beta-Test hängen geblieben. Der Test fand im Jahr 2021 statt, damals testete Whatsapp eine Möglichkeit Chats dauerhaft stumm zu schalten und nannte das Urlaubsmodus.

Whatsapp im Urlaubsmodus nutzen - gleich zwei praktische Vorteile

Mittlerweile ist diese Funktion längst freigeschaltet, heißt heute aber „Chats im Archiv lassen“. Die Idee dahinter: Wenn man seine Ruhe haben möchte, wird man von den archivierten Chats nicht mehr gestört und sie tauchen auch nicht mehr in der Chat-Übersicht auf. Das ist der Vorteil gegenüber der Funktion „Benachrichtigung stumm schalten“ - da man hier neu eingegangene Nachrichten weiterhin sieht. Damit man seine archivierten Chats nicht ganz vergisst, findet sich mittlerweile der Archiviert-Ordner ganz oben in der Übersicht. So einfach archiviert man Chats bei Whatsapp:

WhatsApp und in die Chat-Übersicht gehen.

Den zu archivierenden Chat länger mit dem Finger gedrückt halten, dann erscheint oben in der App eine Optionsauswahl aus 5 Icons.

Das zweite Icon von rechts ist ein Ordner mit einem Pfeil nach unten - dieses Symbol antippen und schon ist der ausgewählte Chat archiviert.

Whatsapp-Nutzer können sich über ein großes Update freuen. (Symbolfoto) © NurPhoto/Imago

Im Urlaubsmodus jetzt 100 Bilder oder Videos gleichzeig via Whatsapp versenden

Dieser „Urlaubsmodus“ wurde aktuell noch verbessert: Jetzt hat man nicht nur die Möglichkeit durch das Archivieren von Nachrichten sich im Urlaub mehr Ruhe zu verschaffen, sondern kann auch mehr Bilder aus dem Urlaub gleichzeitig an einen Kontakt senden, schreibt inside-digital.de. Demnach ist es jetzt möglich anstatt 30 Bilder und Videos, direkt 100 gleichzeitig an einen Kontakt zu senden. Damit muss man beim Versenden mehrere Dateien künftig nicht mehr darauf achten, welche man schon ausgewählt und versendet hatte.

Zwei weitere neue Whatsapp-Funktionen zum Versenden von Dateien und Gruppen

Und rund um das Versenden von Dateien gibt es gleich noch eine praktische neu Funktion. Wer ein Dokument an einen Kontakt sendet, kann diesem künftig eine Beschriftung beifügen, schreibt inside-digital.de. So kann der Empfänger direkt sehen, um was es in der gesendeten Datei geht.

Mehr Platz gibt es künftig auch bei Gruppen - und zwar für den Titel und die Beschreibung. Laut imtest.de wird die Zeichenanzahl bei den Gruppen-Beschreibungen von 512 auf satte 2048 Zeichen angehoben. Und inside-digital.de berichtet, dass der Gruppen-Name künftig bis zu 100 Zeichen lang sein kann - da bleibt viel Platz für kreative Ideen. Emojis einfügen geht beim Gruppen-Namen übrigens auch weiterhin - ein Emoji zählt dann als ein Zeichen. Das hier sind übrigens die beliebtesten Emojis bei Whatsapp. (dir)