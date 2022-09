Kein Vogelgesang im Garten: Wo sind all die Vögel hin?

Von: Sebastian Richter

In deutschen Gärten ist es still geworden. Das Vogelgezwitscher bleibt vielerorts aus – die möglichen Gründe sind zahlreich.

Kassel – „Wohin sind unsere Vögel verschwunden?“ - Diese Frage erreicht in den letzten Wochen den Naturschutzbund Hessen (NABU) immer öfter. Nachdem im Frühling das Zwitschern noch überall war, ist es still geworden in vielen Gärten. Was steckt dahinter?

Laut NABU Hessen sei es völlig normal, dass es im Sommer in deutschen Gärten stiller geworden ist. „Der Gesang der Vögel hat zwei Funktionen: Einen Partner anzulocken und das Brutrevier zu markieren“ erklärt Bernd Petri, stellvertretender Landesvorsitzender des NABU Hessen in einer Mitteilung. Außerhalb der Brutzeit sei es damit für die Vögel nicht notwendig zu singen. Sobald die Küken das Nest ab Mitte Juli verlassen, müssen ihre Eltern das Nest nicht mehr gegen Artgenossen verteidigen – stattdessen locke der Gesang mögliche Fressfeinde an.

Brutkästen und Nisthilfen sind ein Muss, wenn man Vögel im eigenen Garten halten möchte. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Stille im Garten: Im Sommer verschwindet Vogelgezwitscher aus vielen Gärten

Laut NABU gibt es einen weiteren Grund, dass die Vögel vor allem im Frühling zu hören sind: Nach dem Ende der Aufzucht der Jungen beginnt bei den meisten Arten die sogenannte Mauser. Dabei tauschen die Vögel sämtliche Federn aus und können dementsprechend schlechter fliegen. Also verstecken sie die Vögel. In dieser Zeit entstehe „leicht der Eindruck, die Vögel seien einfach verschwunden“, so der Ornithologe Petri.

Wer den Vögeln allerdings dabei hilft, eigene Rückzugsräume zu schaffen, hat große Chancen, dass die Vögel im Garten bleiben. Dafür sei vor allem ein naturbelassener Garten wichtig, wie der Naturschutzverein BUND berichtet. Da Parks und landwirtschaftliche Flächen immer „aufgeräumter“ werden, fehle vielen Vögeln der Platz zum Nestbau. Der BUND empfiehlt, natürliche Nisthilfen zu schaffen. „Stachelige Büsche wie Schlehe, Brombeere oder Wildrose bieten Vögeln eine sichere Möglichkeit, ihre Küken großzuziehen“, heißt es vom BUND. Auch künstliche Nisthilfen seien den Vögeln eine Hilfe.

Auch die richtige Nahrung ist wichtig, dass sich Vögel wohlfühlen. Vogelexpertin Maria Becker hat zahlreiche Tipps, wie man die Vögel vom Bleiben überzeugen kann. (spr)