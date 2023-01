Gegen Internetsperren: Whatsapp bietet Proxy-Unterstützung an

Von: Tobias Becker

Whatsapp will mit der Unterstützung von Proxy-Servern Menschen helfen, sich auszutauschen. Lesen Sie hier, aus welchem Grund die Meta-Tochter den Schritt geht:

In manchen Teilen der Welt gibt es Internetsperren, die auch Whatsapp betreffen. Damit Menschen, die dort leben, dennoch miteinander kommunizieren können, bietet Whatsapp nun auch Proxy-Unterstützung an – und geht damit denselben Schritt wie Konkurrent Signal.

echo24.de verrät, was für Whatsapp der Auslöser für das Anbieten einer Proxy-Unterstützung war.

Wer einen Proxy nutzt, um ins Internet zu kommen, nimmt einen Umweg. Sperren und Blockaden sind so kaum noch möglich. (tobi)