Geschenke zum Muttertag: Was man seiner Mutter Last Minute basteln kann

Von: Teresa Knoll

Last Minute-Ideen: Was ist das perfekte Geschenk für den Muttertag? © Dpa/Hendrik Schmidt/Sebastian Kahnert; Montage HEADLINE24

Am Sonntag ist Muttertag und das Geschenk fehlt noch? Keine Panik. Lesen Sie hier, welche originellen Ideen sich auch Last Minute herstellen lassen:

Am 14. Mai ist Muttertag! Natürlich sollte man seiner Mama öfter mal sagen, dass man sie lieb hat. Aber an diesem ganz besonderen Sonntag sollten wir unseren Müttern noch einmal ganz deutlich „Danke“ sagen. Wer keine Lust hat, Pralinen oder Blumen zu verschenken, findet hier einige schöne Geschenk-Ideen – und die lassen sich auch noch Last Minute herstellen.

HEIDELBERG24 verrät, welche Geschenk-Ideen sich für den Muttertag perfekt eignen.

Ein unterschätztes Geschenk ist Zeit. Gerade wenn man von zu Hause ausgezogen ist, verbringt man oft nicht mehr so viel Zeit mit den lieben Eltern. (resa)