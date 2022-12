Geschichten vom Pfandautomaten – kurioses Hinweisschild irritiert Netz

Pfandbons gehören nicht in den Mund. Wegen dieser Aussage ist eine Diskussion im Netz ausgebrochen. Lesen Sie hier, wie ein Zettel bei Rewe dazu geführt hat:

Genau wie Pfand gibt es auch das wahrscheinlich nur in Deutschland: ein übermäßig spezifisches Hinweisschild, das Menschen vorschreibt, was sie tun und lassen sollen. Allerdings muss es in diesem Fall wirklich nötig gewesen sein, denn die Geschichte, die dieses Bild erzählt, das aktuell Instagram irritiert, kann man sich nicht ausdenken: Es geht um Pfandbons und wie man mit ihnen NICHT umgeht.

Das Thermopapier, auf das der Pfandbon gedruckt ist, ist übrigens giftig. Darum sollte man es nicht nur nicht in den Mund nehmen, sondern auch auf die richtige Entsorgung achten. (paw)