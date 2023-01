Giftige Dämpfe – das passiert mit Alufolie in der Mikrowelle

Von: Teresa Knoll

Mikrowellen sind praktisch, um schnell mal was aufzuwärmen. Lesen Sie hier, warum es schnell lebensgefährlich werden kann, wenn man das Essen mit Alufolie abdeckt:

Sie ist so praktisch: Man kann Alufolie in allen möglichen Bereichen im Haushalt verwenden. Manche Speisen gibt es auch in Aluschalen zu kaufen, da kann man direkt die Abdeckfolie abreißen und das Essen aufwärmen – oder? Und was passiert mit Alufolie, wenn man sie in der Mikrowelle oder dem Ofen erhitzt? Kann es dann wirklich zum Brand kommen?

HEIDELBERG24 verrät, welche Fehler man mit Alufolie vermeiden sollte, und warum sie in der Mikrowelle sogar lebensgefährlich werden kann.

Was passiert eigentlich in so einer Mikrowelle? Wie der Name schon andeutet, werden darin kurzwellige elektromagnetische Strahlen ausgesendet, die die Teilchen im Essen zum Schwingen bringen. Es wird also von innen heraus erhitzt. Die Wellen können dabei verschiedenste Materialien durchdringen. (resa)