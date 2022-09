Globus informiert über Tankstellen-Panne: Kunden tankten tagelang Benzin statt Diesel

Von: Katja Becher

Tankstellen-Panne bei Globus (Fotomontage) © HEIDELBERG24/Peter Kiefer/dpa/Carsten Koall/Montage HEADLINE24

Große Panne an einer Globus-Tankstelle im Saarland: Offenbar tankten Kunden mehrere Tage lang Benzin statt Diesel. Wie Betroffene jetzt reagieren sollen:

Wer in den vergangenen Tagen an dieser Tankstelle Diesel getankt hat, sollte seinen Wagen dringend überprüfen lassen: Wie Globus auf seiner Internetseite mitteilt, tankten Kunden im saarländischen Losheim an der hauseigenen Tankstelle offenbar mehrere Tage lang Benzin statt Diesel. Grund sei eine „fehlerhafte Betankung durch die Spedition unseres Kraftstofflieferanten“, erklärt das Unternehmen. Dabei sei versehentlich Benzin in die Dieseltanks der Globus-Tankstelle gefüllt worden.

HEIDELBERG24 verrät, wie Betroffene sich jetzt verhalten sollten – und was der ADAC im Fall einer Fehlbetankung mit Benzin statt Diesel rät.

Wer an der Tankstelle den Zapfhahn für Benzin und Diesel verwechselt, hat einen Vorteil, wenn er seinen Irrtum so schnell wie möglich bemerkt. Denn laut ADAC habe eine Fehlbetankung grundsätzlich ungute Folgen. Bei modernen Dieselfahrzeugen etwa könne auch die empfindliche – und teure – Einspritzanlage Schaden nehmen.