Kunde feiert Supermarkt-Schnäppchen-Box: Man weiß sogar vorher, was drin ist

Diese Produkte waren in der Schnäppchen-Box enthalten.

Ein wahrliches Schnäppchen machte jetzt ein Globus-Kunde. Der Verbraucher postet seine Ausbeute auf Twitter und freut sich über das Angebot.

München – Besonders in Zeiten der Inflation freuen sich Verbraucher über jedes günstige Produkt, das sie zu fassen bekommen. Angebote werden dabei immer wichtiger. Zudem werden in Supermärkten und Discountern unzählige schlechte und abgelaufene Produkte weggeworfen. Dem wirkt Globus jetzt mit dem Angebot einer Schnäppchen-Box entgegen und begeistert einen Kunden.

Schnäppchen-Box: Supermarkt-Produkte mit kurzer Haltbarkeit für zehn Euro

Der Mann postet seine Ausbeute auf Twitter, dazu schreibt er: „Solche Boxen gibt’s für 10 Euro bei Globus. Natürlich nicht von heute, sondern am Donnerstag geholt. Die Sachen haben ein kurzes MHD oder wurden ausgelistet. Auf dem Karton hängt eine Liste mit den enthaltenen Dingen und den Einzelpreisen. Man weiß also vorher, was drin ist.“ Dazu zwei Bilder – vom Zettel, mit den aufgelisteten Produkten, sowie allen Produkten, die in der Box zu finden waren.

Solche Boxen gibt's für 10€ bei Globus. Natürlich nicht von heute, sondern am Donnerstag geholt. :)



Die Sachen haben ein kurzes MHD oder wurden ausgelistet.



Auf dem Karton hängt eine Liste mit den enthaltenen Dingen und den Einzelpreisen. Man weiß also vorher, was drin ist. pic.twitter.com/8zVMNeKeI5 — Fabian Malsehen (@FabianMalsehen) April 2, 2023

Für zehn Euro gab es diese Ausbeute: Schinken, Würste, veganes Thai Curry, zweimal Butter, Nudelsalat, gegrillte Zucchini, Vanille Pudding, Schafskäse, Schlagrahm und insgesamt sechs verschiedene Packungen Joghurt.

Aufpassen: Die Supermarkt-Produkte aus der Schnäppchen-Box haben oft eine kurze Haltbarkeit

Nur wichtig zu beachten: Die Lebensmittel aus der Schnäppchen-Box sind wahrscheinlich nicht mehr so lange haltbar. Um kein Essen zu verschwenden und die Box voll und ganz nutzen zu können, sollten also der Inhalt und die Mindesthaltbarkeitsdaten genau im Blick behalten werden. Im Zweifelsfall, falls etwas nicht mehr genießbar riecht oder schmeckt: lieber weg damit!

„Last-Minute-Boxen“ im Supermarkt: Das Schnäppchen ist schon seit 2019 im Globus Sortiment

Bereits seit Dezember 2019 gibt es die „Last-Minute-Boxen“, wie sie der Konzern Globus nennt. Mit einem Facebook-Post wurde das Konzept damals vorgestellt. Die Hälfte soll man sich mit den Boxen sparen können, enthalten sind Obst und Gemüse, Milchprodukte, wie auch Backwaren, so erklärte es Globus. Die Boxen sind in etwa vergleichbar mit den sogenannten „Rettertüten“, die einige Menschen immer wieder begeistern.

+ Der Post des Globus-Konzerns zu den Last-Minute-Boxen. © Screenshot/Facebook@GLOBUS Markthallen

Reaktionen wie „eine super Idee“ sind unter dem Beitrag zu der Globus-Box zu lesen. Das Angebot scheint also gut anzukommen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich solche Angebote in Zukunft mehren, damit dem Wegschmeißen von Lebensmitteln entgegengewirkt werden kann.

Globus ist nicht der einzige Supermarkt mit einem solchen Angebot, auch der Discounter Lidl bietet Rettertüten an und auch der Supermarkt Edeka hat inzwischen eine im Angebot. (Anna-Lena Kiegerl)