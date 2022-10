Google muss Gaming-Dienst einstellen – Aus hat mehrere Gründe

Der Gaming-Service „Stadia“ von Google konnte sich in Deutschland nie richtig durchsetzen. © Offenberg/Imago

Der Spieleabodienst Stadia von Google ist tot. Das kurze Intermezzo hat viele Gründe und zieht für die Nutzer mehrere Konsequenzen nach sich. Hier mehr erfahren:

NRW – So wirklich überrascht hat es wohl die Wenigsten: Der Cloud Gaming Service „Google Stadia“ wird knapp drei Jahre nach dem Start im November 2019 schon bald wieder eingestellt. Dass Gaming-Freunde mit dem Google-Dienst nie so wirklich warm geworden sind, hat mehrere Gründe, weiß RUHR24.

Phil Harrison, Google Vice President, musste am Ende einräumen, dass Stadia „bei Nutzern nicht so viel Fahrt“ aufnehmen konnte, wie sich die Initiatoren versprochen hatten. Den Dienst nun zeitnah einzustampfen, sei nichtsdestotrotz eine „schwierige Entscheidung“ gewesen, erklärte er in einem Blog-Beitrag.