Media Markt und Saturn planen Veränderungen – Kunden müssen sich umstellen

Vereinheitlichung, Verkleinerung, mehr Service: Bei Media Markt und Saturn soll sich 2023 einiges verändern. © Manfred Segerer/Imago; Hanno Bode/Imago; Collage: Julian Kaiser

Bei Media Markt und Saturn soll sich einiges verändern. Die Kundschaft soll von Verkleinerungen und Vereinheitlichungen profitieren – und das zeitnah. Hier mehr erfahren:

Dortmund – Bei den von Inflation und geringer Konsumstimmung krisengebeutelten Elektrofachläden Media Markt und Saturn soll sich Vieles verbessern. Die Muttergesellschaft Ceconomy reagiert damit auf den zuletzt starken Umsatzrückgang. Dem will der Elektronikgigant nun begegnen – wie RUHR24 weiß, kommen auf Kunden einschneidende Neuerungen zu.

Wie Konzernchef Karsten Wildberger am 15. Dezember erklärte, sollen sich Media Markt und Saturn im Laufe des Jahres 2023 nur noch vom Namen her unterscheiden. Vor dem Hintergrund der vergangenen Jahrzehnte, in der sich beide Märkte eher verschieden gaben, ist die geplante Vereinheitlichung eine echte Zäsur.