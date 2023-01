Grüner Komet mit bloßem Auge in Deutschland sichtbar

Wer Mitte Januar in den Nachthimmel schaut, der könnte einen grünen Kometen erkennen. Mehr zum Astro-Phänomen lesen Sie hier:

Ein Komet mit einer solchen Leuchtkraft, dass er mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen ist, fliegt Mitte Januar über die Erde hinweg. „Da Kometen mit einer solchen Leuchtkraft nur zwei oder drei Mal alle 20 Jahre auftauchen, sollte die Chance genutzt werden, den Himmelskörper am Himmel zu entdecken“, heißt es von den Experten von Wetter.de.

HEIDELBERG24 verrät, an welchem Tag der grüne Komet in Deutschland am besten zu sehen ist.

Der Komet ist schon einmal an unserer Erde vorbeigezogen, allerdings vor 50.000 Jahren – also zur Zeit der Neandertaler. (jol)