Handy richtig laden und nutzen: Wenn Sie diese Fehler vermeiden, hält der Akku länger

Von: Franziska Schuster

Geht der Handyakku immer schneller zur Neige, kaufen sich viele Verbraucher ein neues Handy. Oftmals sind jedoch die Ladegewohnheiten Schuld, dass der Akku schlappmacht.

Stuttgart - Viele kennen das sicher: Ist der Handyakku am letzten Balken angelangt, das Batteriezeichen schon rot, macht sich Panik breit. Meist ist der Handyakku auch noch zum ungünstigsten Zeitpunkt leer. Ist der Akku ständig schwach und man muss das Smartphone mehrmals am Tag an die Steckdose hängen, entschließen sich viele Verbraucher dazu, sich ein neues Gerät anzuschaffen. In Zeiten von Energiekrise und steigenden Lebenshaltungskosten kann sich das jedoch nicht jeder leisten. Auch in Anbetracht der explodierenden Strompreise, ist jedes Mittel recht, um Energie einzusparen. Es kann sich sogar lohnen, über Nacht den WLAN-Router auszuschalten.

Viel genutzter Gegenstand: Das Smartphone ist unser täglicher Begleiter. Sein Akku muss daher hohe Leistungen erbringen. © IMAGO/Tanya Yatsenko

Geräte verbrauchen auch dann Strom, wenn sie nicht eingeschaltet sind. Selbst Ladekabel sollten nicht ungenutzt in der Steckdose bleiben. Durch richtiges Laden lässt sich nicht nur beim Stromverbrauch sparen, auch der Handyakku dankt es einem. Mit diesen Tricks hält der Akku länger.

Faustregel fürs Handyladen: Niemals über 80 Prozent Akkuleistung gehen

In den meisten Smartphones sind mittlerweile Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Bei diesen Akkus gilt: Sie sollten weder vollständig entleert noch vollständig aufgeladen werden. Die meisten Hersteller empfehlen, den Ladestand am besten nicht unter 20 Prozent fallen zu lassen und zugleich das Handy nur bis etwa 80 Prozent wiederaufzuladen. Praktischerweise drosseln viele neuen Geräte die Stromzufuhr ab einem Ladestand von 80 Prozent, damit die Akkus nicht überhitzen. Vor allem bei hohen Außentemperaturen können Smartphones schnell heißlaufen. Mit einigen Tricks lässt sich das Handy vor Hitze schützen.

Bei der Wahl des Ladekabels sollte man auch aus Sicherheitsgründen zum Originalkabel greifen. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Auch sogenannte Super Charger, also Schnellladekabel, haben auch einen negativen Effekt auf die Akkuleistung des Handys. Die Ladegeräte sind dafür ausgelegt, das Gerät innerhalb kürzester Zeit zu 100 Prozent aufzuladen. Nicht jeder Akku und somit nicht jedes Smartphone ist allerdings für solch ein Ladegerät ausgelegt. Sind Ladeeinheit und Handy nicht miteinander kompatibel, mindert das auf längere Zeit die Leistungsfähigkeit des Akkus. Im schlimmsten Fall erhitzt sich die Batterie zu stark. Darum sollte man sich vorab informieren, ob das eigene Gerät mit einem Super Charger geladen werden kann. Im Zweifel empfiehlt es sich, beim ersten Laden anwesend zu sein. Sollte sich das Handy dann zu stark erhitzen, kann es rechtzeitig vom Strom genommen werden, ehe Schlimmeres passiert.

So lädt man das Smartphone sicher auf:

tagsüber und bei Anwesenheit laden

beim Laden auf einen nicht brennbaren Untergrund legen

beim Laden weder Hitze, noch Kälte aussetzen

Am besten greift man beim Kabel zum Original-Ladekabel, das beim Smartphone-Kauf mitgeliefert wurde. Dieses ist auf die Leistung des Akkus abgestimmt. So können etwa nicht zertifizierte Ladekabel, die nicht optimal zum Handy und in den Ladeanschluss passen, dem Akku schaden. Wurden billige, minderwertige Materialien im Kabel verwendet, kann auch das zu Schäden führen.

Handy über Nacht laden? In diesem Fall lieber nicht

Die meisten laden das Handy über Nacht wieder auf. Je nach Art des verbauten Akkus ist dies jedoch nicht empfehlenswert. Bei neuen Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus schadet das Laden über Nacht überwiegend nicht. Eingebaute Schutzmechanismen verhindern zudem ein Überhitzen.

Bei Nickel-Cadmium-Akkus ist das anders. Sobald diese voll aufgeladen sind, sollten sie vom Netz getrennt werden. Da die Akkus über Nacht nur einen minimalen Verbrauch haben, kommt es immer wieder zu kleineren Aufladungen. Das schmälert zum einen die Leistung und Kapazität des Akkus, zum anderen können Nickel-Cadmium-Akkus dabei leicht überhitzen.

Tipps zum Energie sparen: So hält das Handy länger durch

Damit man nach einer Aufladung möglichst lange etwas von seinem Smartphone hat, sollte man einige Dinge beachten. Mittlerweile verfügen neue Smartphones nicht nur über die Funktion „Optimales Laden“. Auch mit kleinen Kniffs kann man tagsüber und beim Gebrauch dafür sorgen, dass man länger etwas vom Akku hat.

Mit diesen Tricks hält der Akku länger:

Apps und Hintergrundanwendungen schließen

Bildschirmhelligkeit mindern

Energiesparmodus anstellen

Klingelton anstatt Vibrationsalarm einstellen

Handy bei Nichtnutzung in Flugmodus setzen oder ganz ausstellen

ungenutzte Apps deinstallieren

GPS ausstellen

ist man unterwegs, WLAN ausstellen (ansonsten sucht das Handy dauerhaft nach Netzen)