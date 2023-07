Hausmittel gegen Pflanzenschädlinge – Rüsselkäfer vertreiben

Von: Teresa Knoll

Wer Fraßspuren an den Blättern seiner Pflanzen entdeckt, sollte schnell handeln: Es könnte sein, dass Rüsselkäfer das Gewächs befallen haben.

Mehr zum Thema Rüsselkäfer bekämpfen – die besten Hausmittel gegen Pflanzenschädlinge

Kleine Halbkreise, die in die Blätter gefressen wurden: Daran erkennt man den Rüsselkäfer. Das Insekt ist zwar nützlich für das Ökosystem, schadet aber den Pflanzen, indem es auch die Wurzeln anfrisst. Wer also die typischen Fressspuren an seinen Gewächsen bemerkt, sollte sich beeilen: Um die Krabbler mit dem Rüssel zu vertreiben, helfen oftmals nur bestimmte Methoden.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie man Rüsselkäfer von den Pflanzen aus Garten und Balkon fernhält.

Sowohl die adulten Tiere selbst als auch die Larven schaden Deinen Pflanzen. Etwa ab Juni legen die Käfer bis zu 1.000 Eier ab. Die Larven fressen auch die dicken Hauptwurzeln ab, sodass die Pflanze eingehen kann. (resa)