Heizperiode 2022: Ab wann muss der Vermieter die Heizung anschalten?

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Sündhaft teuer ist derzeit das Aufdrehen des Heizkörpers. Die Energiepreise sind in Folge des Krieges in der Ukraine in astronomische Höhen geschnellt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Es wird kalt in Deutschland. In vielen Wohnungen bleiben die Heizungen jedoch noch kalt. Doch ab wann muss der Vermieter die Heizung einschalten?

Hamburg – Was war das für ein heißer Sommer in Deutschland? Doch damit ist jetzt Schluss. Die Tage werden wieder spürbar kürzer und auch deutlich kälter. Morgens und abends gehören Jacken wieder zum festen Begleiter auf dem Weg vor die Haustür. Doch auch in der Wohnung selbst müssen viele Menschen noch frieren. Der Grund: Die Heizungen sind noch ausgeschaltet. Wann beginnt die Heizperiode und ab welcher Temperatur sind die Vermieter verpflichtet, die Heizung einzuschalten?

Ab wann eine Heizpflicht für Vermieter besteht und wann Sie heizen sollten, verrät 24hamburg.de hier.

Viele Menschen scheuen sich aufgrund der hohen Kosten aktuell noch davor, die Heizung einzuschalten. Und dabei können Verbraucher auch ganz einfach an anderer Stelle sparen. Indem unentdeckte Stromfresser im Haushalt aufgespürt und abgeschaltet werden, zum Beispiel. Es gibt sogar Geräte im Haus, die Sie nachts lieber aus der Steckdose ziehen sollten.