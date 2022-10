Heizung von innen reinigen – dank Hausmittel-Gemisch in kurzer Zeit möglich

Dank eines einfachen Tricks ist das Innere der Heizung schnell von Staub befreit. © Michael Bihlmayer/Imago

Das Innere einer Heizung zu reinigen, erweist sich auf den ersten Blick als schwierig. Doch dank eines einfachen Tricks ist die Heizung schnell sauber. Hier mehr erfahren:

NRW – Es gibt so Ecken in den eigenen vier Wänden, die bekommt man eigentlich nie so richtig sauber. Vor allem Heizungen gehören dazu. Ehe man sich versieht, hat sich der Bereich hinter und im Heizkörper selbst in eine echte Staubwüste verwandelt. Doch wie RUHR24 weiß, ist dank eines einfachen Tricks das Innere der Heizung schnell wieder sauber.

Um die Leistung der Heizung bestmöglich nutzen zu können, sollte sie allerdings von Verschmutzungen wie Staub oder toten Insekten befreit werden. Schließlich wird die Wärmeleitung durch Staubschichten negativ beeinträchtigt.