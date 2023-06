Kunde verschickt Urlaubskoffer mit Hermes – als er sie wiederbekommt, ist er „sprachlos“

Von: Kai Hartwig

Nicht nur Pakete kann man innerhalb Deutschland verschicken. Ein Hermes-Kunde versandte sein Reisegepäck mit dem Paketdienstleister – und bereute es.

München – Mit verschiedenen Paketdienstleistern kann man seine Sendungen in Deutschland verschicken. Zu den bekanntesten Anbietern zählen hierzulande DHL, Hermes, UPS, DPD und GLS. Doch nicht nur klassische Pakete können bundesweit versendet werden. Was allerdings nicht immer glattläuft, wie der Fall eines DHL-Kunden zeigt.

Auch Reisegepäck kann man via Paketdienstleister loschicken. Mit dem Slogan „Koffer und Reisegepäck versenden – Deutschlandweit bequemer reisen“ wirbt Hermes für diesen besonderen Service. Der Hermes-Homepage zufolge können Koffer und Reisetaschen mit maximal 25 Kilogramm Gewicht entweder in einem Paketshop abgegeben werden. Oder aber man lässt sich für eine etwas höhere Gebühr das Gepäckstück zu Hause abholen, dann darf es sogar bis zu 31,5 Kilogramm wiegen.

Kunde verschickt sein Reisegepäck mit Hermes – und bekommt die Koffer in desolatem Zustand wieder

Das Reisegepäck wird dann ans Urlaubsziel in Deutschland vorgeschickt. Kunden können so „ganz entspannt verreisen“, verspricht die Hermes-Werbung für den Service. Doch mit der Entspannung war es bei einem Hermes-Kunden offenbar dann doch nicht besonders weit her. Auf Facebook postete er mehrere Bilder seines Reisegepäcks. Das hatte er eigenen Angaben nach Hermes im Zuge einer Urlaubsreise übergeben. Doch der Zustand, in dem die Koffer bei ihm ankamen, war ziemlich katastrophal. „Habe heute meine zwei versendeten Koffer wiederbekommen. Bin sprachlos“, kommentierte er die Bilder der stark demolierten Reisekoffer.

Ein Hermes-Kunde bekam seine Koffer stark beschädigt zugeschickt. Und machte seinem Ärger auf Facebook Luft. © Screenshot / Facebook.com

Ingesamt fünf Bilder postete der Hermes-Kunde auf Facebook. Die Koffer weisen darauf massive Schäden auf. An mehreren Stellen haben sie große Risse und Löcher, dazu sind erhebliche Kratzer auf der Oberfläche zu sehen. Außerdem sind einige der Rollen an der Verankerung stark beschädigt. „Alter. Ich würde durchdrehen. Da fällt mir nix mehr ein“, meinte ein Userin fassungslos.

Hermes-Kunde nutzt Reisegepäck-Service für seine Koffer und bereut es – „Hoffe, es wird ersetzt“

„Ich hoffe, es wird ersetzt“, kommentierte eine Facebook-Userin die Bilder der arg ramponierten Koffer des Hermes-Kunden. „Naja, kommt darauf an“, wandte eine andere Nutzerin ein: „Wenn die nicht ordnungsgemäß verpackt waren, nicht.“ Der Verfasser des Posts entgegnete allerdings: „Waren sie aber.“

Ein Hermes-Kunde bekam seine Koffer in diesem demolierten Zustand zugeschickt. © Screenshot / Facebook.com

Einer weiteren Facebook-Nutzerin erging es in Sachen Reisegepäck-Versendung offenbar noch schlimmer, als dem Hermes-Kunden. „Meine zwei Koffer habe ich nie wieder gesehen“, gab sie an. Derweil empfahl eine Userin dem Koffer-Besitzer, rechtlichee Schritte gegen Hermes bzw. den boten einzuleiten: „Hoffentlich gleich auch Namen vom Fahrer und Kfz-Kennzeichen notiert“, kommentierte sie.

Hermes-Bote war laut Kunden nicht am Koffer-Desaster schuld

Doch der Besitzer der zwei beschädigten Koffer erklärte, dass den Hermes-Boten hier keine Schuld treffe. „Der war es nicht“, schrieb er und vermutete die Ursache an anderer Stelle: „Lag zwischendurch einmal in Hannover und einmal in Leipzig, das Gepäck.“ Die schlechte Erfahrung mit Hermes bei der Versendung seines Reisegepäcks machte anderen Kunden derweil zu schaffen.

„Ich hab Angst, wenn ich meinen Samstag schicke“, gestand eine Userin. „Ich hoffe, deinen passiert das nicht“, schrieb eine Nutzerin und markierte eine Freundin, die offenbar auch den Hermes-Reisegepäckservice gebucht hat. „Das hoffe ich auch!!!!“, antwortete diese. Eine Reaktion von Hermes auf das Koffer-Desaster des Kunden blieb bislang aus.

