Hitzeglocke über Europa – was vom 46-Grad-Wetter bei uns ankommt

Von: Pauline Wyderka

Der Juli 2023 hält uns mit seinem wilden Auf und Ab in Atem. Kommt nun die große Hitze aus Südeuropa auch zu uns? Lesen Sie hier mehr:

Es ist schon ärgerlich, wenn eine Sommerparty nach der anderen ins Wasser fällt. Und der Juli 2023 sorgt von Anfang an dafür, dass es spannend bleibt. Nun breitet sich auch noch eine riesige Hitzeglocke von Südeuropa her aus. Bis zu 46 Grad soll es dann im Mittelmeerraum geben, mit angekündigten bis zu 49 Grad. Schwappt die Hitzewelle nun zu uns hoch?

SÜDWEST24 verrät, was von der 46-Grad-Hitzewelle im Süden von Europa bei uns ankommt.

Nicht nur die Hitze hält uns in Atem – auch Unwetter rollen immer wieder über den Südwesten hinweg. Dabei kann es sehr schwül werden. (paw)