Huhn oder Ei? Wichtigste Stammtisch-Frage aller Zeiten geklärt

Von: Tobias Becker

Was war zuerst da: Huhn oder Ei? Es ist geklärt! Die Frage aller Fragen ist beantwortet und dürfte künftige Diskussionen am Stammtisch schnell zunichte machen.

Was war zuerst da: Das Huhn oder das Ei? Die Frage aller Fragen, die wohl jeder schonmal als verkappter Philosoph diskutiert hat. Am Stammtisch, im Sportverein, in der Familie, am Grill und ob in Heilbronn, Berlin oder Düsseldorf – wenn die Frage fällt, artet die Diskussion gerne aus. Eine Lösung kommt meist nicht dabei raus, so dass fast immer zwei Seiten stehen bleiben. Doch das ändert sich nun schlagartig, denn: Jetzt steht fest, ob das Huhn oder Ei zuerst da war!

Ewige Diskussion: War das Huhn zuerst da oder das Ei?

Huhn oder Ei? Was war denn nun zuerst da? War es das Huhn, das das erste Ei gelegt hat? Oder war es doch das Ei, aus dem plötzlich ein Huhn schlüpfte? Die Seite, die schon immer die richtige Theorie vertreten hat, wird wohl in wahre „Eggstase“ verfallen, aufgrund des Triumphs und möglicherweise bisherige Diskussionspartner „eggstra“ nochmal anrufen.

Wie mehrere Medien berichten, haben Forscher aus Bristol (England) und der chinesischen Nanjing Universität herausgefunden, dass das Huhn zuerst da war. Der Grund: Die Vorfahren der heutigen Hühner waren lebendgebärend. Heißt: Statt aus dem Ei kamen kleine Küken direkt auf die Welt. ZACK, Ende der Diskussion.

Die Lösung: Huhn oder Ei – das war zuerst da!

Berichtet hatte darüber „Daily Star“, wonach sich die Lösung – oder vielmehr die Erkenntnis – auf Fossilien-Untersuchungen stützt. So sollen die Wissenschaftler der Meinung sein, dass einige heute eierlegende Spezies früher noch lebendgebärend für Nachwuchs sorgten. Aber auch, dass sie „in beide Richtungen wechseln können“, wie „bild.de“ schreibt.

Am Ende kam es einfach nur darauf an, welchen Konditionen die Tiere ausgesetzt waren. Zuletzt war der Gedanke eher, dass die Ahnen der Hühner, die Dinosaurier, schon Eier legten. Und zwar lange bevor überhaupt das erste Huhn da war. Aber: Die frühesten Reptilienvorfahren des Huhns sind sogar älter als Dinosaurier – und haben wohl keine Eier gelegt, wie in der Studie herauskam.

So ganz beendet ist die Diskussion aber wohl noch nicht, denn: Früheren Erkenntnissen nach, lebt das Huhn als solches erst seit rund 150 Millionen Jahren auf der Erde, wobei es damals noch etwas anders aussah. Eier gab es aber schon viel früher, wie „SWR“ berichtet. Demnach wäre das wohl wieder ein Argument für das Ei, wenn es speziell um ein Huhn in heutiger Form sowie das Hühnerei geht. Die Vorfahren der Hühner jedoch, waren wohl nicht eierlegend. Es kommt also ganz auf die Umstände der Fragestellung an.