Studie zeigt: Wasser ist nicht das beste Getränk bei Hitze

Um im Sommer die durchs Schwitzen verlorene Flüssigkeit zurückzugewinnen, empfiehlt es sich viel zu trinken. Wasser sollte jedoch nicht Ihre erste Wahl sein.

Den ganzen Tag nur literweise Wasser zu trinken, sorgt nicht unbedingt dafür, dass wir mit ausreichend Flüssigkeit versorgt sind. Darüber hinaus ist zu viel Flüssigkeit für den Körper auch nicht sonderlich gesund, die richtige Dosis an Wasser ist wichtig.

Die grundlegende Annahme über die optimale Flüssigkeitszufuhr durch Mineralwasser wird nun von einer faszinierenden Erkenntnis infrage gestellt. Das schottische Forschungsteam der St. Andrews University hat hierzu eine Studie durchgeführt. Und die Ergebnisse zeigen, dass das langjährige Credo „Wasser ist der beste Durstlöscher“ möglicherweise nicht die ganze Wahrheit enthält.

Demnach gibt es bestimmte Getränke, die unseren Körper, laut der neuesten Erkenntnisse, effizienter und nachhaltiger mit Flüssigkeit versorgen können.

Wasser hat in der Chemie einen langen Namen: Dihydrogenoxid (H₂O). Dabei beziehen sich Chemiker nicht auf ganz normales Trinkwasser, wie es aus der Leitung kommt oder im Supermarkt zu kaufen ist, sondern auf destilliertes Wasser. Wenn man allerdings große Mengen an destilliertem Wasser trinkt, ist das nicht wirklich gesund. Auf lange Sicht kann das nämlich den Elektrolythaushalt im Körper stören.

Elektrolyte wiederum sind wichtig, um die Flüssigkeit in unserem Körper zu halten. Einige Beispiele für Elektrolyte sind Magnesium, Kalium und Kalzium. Sie verbinden sich mit Wasser und helfen dabei, bestimmte chemische Reaktionen in unserem Körper zu regulieren, einschließlich des Flüssigkeitshaushalts.

Das Forschungsteam war also darauf bedacht, Getränke zu identifizieren, die einen hohen Elektrolytgehalt aufweisen. Obwohl Mineralwasser schon besser ist als destilliertes Wasser, gibt es noch zielführendere Alternativen, um die Flüssigkeitszufuhr zu steigern.

Das Forscherteam testete insgesamt 13 häufig konsumierte Getränke, wobei sie den Faktoren der Geschwindigkeit und Dauer der Hydrierung je nach aufgenommener Menge besondere Aufmerksamkeit schenkten.

Die Ergebnisse enthüllten: Lactose, Protein und Fett tragen dazu bei, den Flüssigkeitsverlust im Körper zu verlangsamen.

Demnach eignen sich für eine optimale Hydrierung drei Getränke noch besser als Wasser: Milch, ORS und Orangensaft. Milch erreichte den ersten Platz, gefolgt von ORS auf dem zweiten und Orangensaft auf dem dritten Platz. Erst danach folgt Wasser.

Entscheidend bei der Ermittlung der Flüssigkeitsanlagerung im Körper war der sogenannte BHI, der Beverage Hydration Index, der anhand des ausgeschiedenen Urins gemessen wurde. Milch erreichte dabei einen herausragenden Wert von 99 Prozent, während Orangensaft mit 95 Prozent punktete. Wasser liegt knapp unter 95 Prozent.

Diverse Flüssigkeitsquellen – die Dosis macht‘s!

Wichtig zu wissen: Sie sollten Wasser als Hauptquelle für Ihre tägliche Flüssigkeitszufuhr keinesfalls vollständig durch Milch oder Orangensaft ersetzen. Beide Getränke enthalten besagte Inhaltsstoffe, die im Körper dafür sorgen, dass die Flüssigkeit besser aufgenommen werden kann und dem Körper länger erhalten bleibt.

Darüber hinaus enthält beides aber auch Zucker, Fructose in Orangensaft und Lactose in tierischer Milch, und andere Inhaltsstoffe, die in übertriebenen Mengen nicht gesundheitsfördernd sind. So bieten beide Flüssigkeiten keine Alternative zum Wasserkonsum, aber – in Maßen – eine gute Ergänzung.