Ingwershots im Öko-Test: Gut im Geschmack, wenig Vitamine

Von: Pauline Wyderka

Ingwershots zum Boosten des Immunsystems liegen im Trend. Doch was ist in den winzigen Vitaminbomben drin? Lesen Sie hier, was Öko-Test herausgefunden hat.

Der einzige Shot, der gesund sein soll: Der Ingwershot. Gerade seit Beginn der Pandemie schwören viele auf den Immunboost, den der „Kurze“ einem geben soll. Doch was ist drin in den vermeintlichen Vitaminbomben? Sind Ingwershots tatsächlich zu empfehlen oder sind die Produkte ein unnachhaltiger Trend? Öko-Test hat sich in der neusten Ausgabe mit diesen Fragen beschäftigt und Ingwershots getestet.

HEIDELBERG24 verrät, welche Ingwershots das Immunsystem boosten und bei welchen Gesundheit zu kurz kommt.

Nachhaltig sind die fertigen Ingwershots allesamt nicht unbedingt. Wer Müll vermeiden möchte, sollte sich seine Ingwershots selbst frisch zubereiten... (paw)