Januar wird kalt: Wo in BW am meisten Schnee fällt

Von: Sarah Isele

Teilen

Nach einem bisher milden Winter soll der Januar nun recht kalt werden. Wetter-Experten sehen in einigen Gebieten sogar Schnee voraus. Lesen Sie hier, warum vor allem Skifahrer sich freuen können:

Mehr zum Thema „Endlich mal wieder sowas wie Winter“: Wo in BW am meisten Schnee fällt

Nach einem kalten Dezember-Beginn im letzten Jahr spielte das Wetter völlig verrückt und es kommt zu einem Wahnsinns-Silvester mit Temperaturen bis 20 Grad Celsius. Auch in diesem Jahr beruhigt sich das Wetter nicht und es kommt im Januar nun endlich zu einem richtigen Winter. Die Wetter-Experten von Wetterkanal.Kachelmannwetter sagen voraus, dass diese Woche recht kalt wird. Es soll außerdem zu Frost und auch zu lokalen Schneeüberraschungen kommen.

HEIDELBERG24 verrät, wo in Baden-Württemberg im Januar am meisten Schnee fällt.

„Endlich mal wieder sowas wie Winter“, freuen sich die Wetter-Experten von Kachelmannwetter, denn es kommt aufgrund eines Trogs über Mitteleuropa zu einer recht kalten Woche mit Frost und Schnee. (rah)