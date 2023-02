Käfer und Co. in Lebensmitteln: Welche Vorteile kann das haben?

Von: Teresa Knoll

Insekten in Lebensmitteln können große Vorteile haben, sowohl in der Herstellung als auch für die Ernährung. Lesen Sie hier, welche:

Grillen und Käfer in Lebensmitteln? Eklig – oder doch eine gute und vielleicht sogar notwendige Neuerung? An Insekten als Nahrungszusatz scheiden sich die Geister. Nach einer EU-Verordnung dürfen die Hausgrille und der Getreideschimmelkäfer seit dem 26. Januar in zahlreichen Lebensmitteln verarbeitet werden. Die Insekten könnten dann in vielen Lebensmitteln stecken.

wie gesund die Verwendung von Insekten in Nahrungsmitteln ist – für Mensch und Umwelt.

Es kostet vielleicht etwas Überwindung, in ein Produkt zu beißen, das Insekten enthält. Aber es kann sich lohnen, denn solche Produkte enthalten viele nahrhafte Stoffe. (resa)