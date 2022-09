Kassenzettel wegwerfen: Einen Fehler macht fast jeder

Von: Katja Becher

Der Kassenzettel gehört nicht in den Papiermüll (Symbolfoto). © Marijan Murat/dpa

Wussten Sie, dass der Kassenzettel nicht in den Papiermüll gehört? Lesen Sie hier, welchen Fehler fast jeder macht:

Mehr zum Thema Kassenzettel entsorgen: Wer ihn in den Papiermüll wirft, macht einen Fehler

Seit dem 1. Januar 2020 gilt in Deutschland die sogenannte Belegausgabepflicht. Diese schreibt vor, dass jeder Kunde für jeden Einkauf einen Beleg erhalten muss. Durch die Regelung soll Steuerbetrug verhindert werden. Bei der Flut an Kassenbons, die wir damit im Alltag erhalten, ist es fast unmöglich, jeden einzelnen Beleg aufzuheben. Die meisten Kassenzettel landen über kurz oder lang im Müll – doch nicht jeder entsorgt sie richtig. Denn was viele nicht wissen: der Papiermüll ist die falsche Adresse.

HEIDELBERG24 verrät, wie man den Kassenzettel richtig entsorgt – und warum das so wichtig ist.

Beliebte Discounter- und Supermarkt-Ketten steuern der Flut an Kassenzetteln bereits entgegen. So bietet Lidl seinen Kunden einen digitalen Kassenbon über eine App an, wodurch diese komplett auf die Papierversion verzichten können.