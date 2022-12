Weihnachtswerbung von Kaufland geht viral – und rührt zu Tränen

Von: Anna-Maureen Bremer

Teilen

Der neue Kauflandspot zu Weihnachten ist hochemotional gestaltet. © Friso Gentsch/dpa/Screenshot Youtube/ Collage: Bremer/echo24.de

Kaufland drückt zu Weihnachten so richtig auf die Tränendrüse. Der neue Werbespot geht an Herz und enthält eine besondere Botschaft.

Zwei Minuten und 32 Sekunden dauert die neue Weihnachtswerbung von Kaufland. Etwa halb so lang braucht es, bis eine echo24.de-Redakteurin ahnt, dass sie von diesem Spot in ihrer weihnachtlichen Weichheit gleich voll erwischt werden könnte. Am Ende ganz viel Liebe, Tränen, Weihnachten. Und die Frage: Warum machen Supermärkte zum Fest nur so schrecklich emotionale Werbung?

Kaufland rührt mit neuem Werbespot zu Weihnachten

Aber wir fangen vorne an: Der Supermarkt-Riese Kaufland mit Sitz in Neckarsulm weiß ganz genau, wie Marketing geht und wie die Emotionen der Kunden geweckt werden. Auch bei Werbespots zu Weihnachten aus der Vergangenheit wurde das schon unter Beweis gestellt. In diesem Jahr trägt der Weihnachtsspot den Titel „der Zaun“. Über 700.000 Aufrufe hat das Video allein nach einem Tag im Netz. Ein Volltreffer.

Was ist zu sehen? Zwei Familien wohnen einander gegenüber. Die eine offensichtlich wirtschaftlich besser gestellt als die andere. Der Tochter aus „gutem Haus“ ist es egal, dass der Nachbarsjunge vielleicht weniger Besitz hat – die Kinder freunden sich an. Den Eltern der Tochter scheint das nicht zu sehr zuzusagen.

„Der Zaun“ – emotionale Weihnachtswerbung von Kaufland wird ein Netz-Hit

Als ein Zaun zwischen den Häusern entsteht, wird der ein oder andere erkennen, worauf der Werbespot abzielen wird. Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Kinder machen keinen Unterschied. Als die beiden nicht mehr zueinander können, treffen sie sich trotzdem am Zaun. Reden dort miteinander. Spielen, getrennt, miteinander.

Die Traurigkeit der beiden über ihre Trennung geht sofort ans Herz. Wer während der Kauflandwerbung dann noch daran denkt, dass es auf der Welt gerade wohl vielen Kindern so geht, dass sie durch Grenzen von ihren Liebsten getrennt sind, dem können durchaus die Tränen kommen.

Fürs Herz: Neue Weihnachtswerbung von Kaufland vermittelt wichtige Botschaft

Dann ist das Mädchen zu sehen. Am Zaun. Seine Mutter zerrt es ins Haus. Schnitt. Weihnachten. Gedimmtes Licht im Haus des Mädchens, die Mutter schmückt den Baum. Die Kleine verlässt das Haus. Die nächste Szene zeigt die Eltern, die mit Taschenlampen nach ihrem Kind suchen. Sie finden sie - natürlich - beim Zaun, wo sie versucht ein Geschenk an ihren Nachbarn zu übergeben. Der Groschen scheint bei ihrem Vater zu fallen.

Der Mann reißt den Zaun nieder. Unter den Augen aller Eltern überreicht das Mädchen ihrem Freund ein Weihnachtsgeschenk. In der nächsten Szene sitzen die Familien dort zusammen, wo eben noch der Zaun stand. Feiern Weihnachten miteinander. Untermalt mit emotionaler Musik. Eingeblendet wird: „Das Fest der Liebe – kennt keine Grenzen“. Wer jetzt nicht weich wird, darf sich Grinch nennen.

„Das Weihnachtsfest kann Grenzen überschreiten und uns Menschen näher zusammenbringen. In diesem Jahr ist es besonders wichtig, Konflikte bei Seite zu räumen und die gemeinsamen Momente wert zu schätzen“, schreibt Kaufland unter seinem Video.

O Tannenbaum: Die zehn schönsten Weihnachtsbaum-Arten Fotostrecke ansehen

In den vergangenen Jahren haben Supermärkte und Discounter immer wieder mit ihren Werbespots an Weihnachten auf gesellschaftliche Themen aufmerksam gemacht. Penny setzt dieses Jahr wieder auf ein emotionales Thema, wie „RUHR24“ berichtet. Auch damit werden bereits viele Facebook-User erreicht.