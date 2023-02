Keine Angst vorm Alleinsein am Valentinstag

Von: Pauline Wyderka

Allein am Valentinstag – für viele ein Albtraum. Doch das muss nichts Schlechtes sein. Lesen Sie hier, wie man den Tag auch ohne Liebespartner genießen kann:

Valentinstag – was für viele der romantischste Tag im Jahr ist, ist für die meisten anderen nur eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass sie allein sind. Dabei gehört der Tag mittlerweile längst nicht mehr nur den Verliebten. Moderne Bewegungen machen aus dem Tag der Pärchen einen Tag, an dem das Single-Sein zelebriert wird. Einsam mit der Schokolade weinend auf der Couch muss also nicht sein – außer man möchte.

HEIDELBERG24 verrät, wie man den Valentinstag auch alleine gut übersteht.

Das unerfüllte Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Nähe ist längst zur Volkskrankheit geworden und besonders am Valentinstag wird sie für viele geradezu körperlich spürbar.