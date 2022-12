Heftige Krankheitswelle: Haben die Corona-Maßnahmen das Immunsystem geschwächt?

Von: Tobias Becker

Die Krankheitswelle rollt über Deutschland hinweg und sorgt für viele Erkrankte. Lesen Sie hier, ob die Corona-Maßnahmen damit zu tun haben könnten:

Die Kranheitswelle wütet in Deutschland. Grippe, RS-Virus, Corona und andere Erkrankungen treffen derzeit Millionen Menschen. Klar, dass in der Zwischenzeit auch eine Diskussion entfacht ist, in der es um die Gründe geht. Eine Frage lautet: Sind die Corona-Maßnahmen der letzten Jahre schuld an der Krankheitswelle?

echo24.de verrät, ob die Maskenpflicht und Co. Schuld an der Krankheitswelle haben.

Die Maskenpflicht, der Lockdown und andere Maßnahmen sollen demnach dazu geführt haben, dass das Immunsystem nicht mehr „im Training“ ist. Experten sind unterschiedlicher Meinung. (tobi)