18,90 Euro für sieben Käse-Scheiben? Edeka-Kunde kriegt Gegenwind nach beleidigender Preis-Kritik

Von: Momir Takac

Teilen

In einer Edeka-Filiale sorgt der Preis für eine Packung Käse für Verwunderung. © Facebook.com/Screenshot

Im Netz geht ein Edeka-Kunde mit einem fragwürdigen Video Supermärkte und Discounter scharf an. Doch für seinen Beitrag erntet der Kritik.

München - Die hohen Preise für Lebensmittel in Supermärkten und bei Discountern können durchaus für Verärgerung sorgen. Schließlich geht es nicht um Peanuts. Die Inflation bei Nahrungsmitteln lag laut der Verbraucherzentrale zwischen Januar 2022 und Januar 2023 bei 20 Prozent. Auch Käse ist von der Inflation nicht ausgenommen.

Edeka-Kunde lästert über vermeintlich horrenden Käse-Preis und vergreift sich völlig im Ton

Empörung darüber im Netz ist ausreichend dokumentiert. Jetzt sorgt ein Video bei Facebook für Wirbel, das womöglich über das Ziel hinausschießt. Zu sehen ist, wie ein Kunde in einer Edeka-Filiale eine Packung Käse in die Hand nimmt. In ironischem Ton sagt er: „Die neuen Preise für Käse sind da. Einfach nur noch 18,90 Euro für Emmentaler. Voll billig, Mann.“ In der Packung sind sieben Scheiben.

Schärfe erhält der Beitrag durch die Überschrift, die der Nutzer mit vielen Mittelfinger-Emojis formulierte. Bei der Betitelung des Beitrags vergriff sich der Verfasser völlig im Ton und wählte beleidigende Worte: „Edeka, Aldi Süd, Netto Marken-Discount und alle anderen, die das mitmachen. F***t Euch.“ Alle genannten Lebensmittel-Konzerne sind vertaggt. Hohe Inflation hin oder her, aber können sieben Scheiben abgepackter Käse wirklich 18,90 Euro kosten?

Käse-Video im Netz löst Beschimpfungen und Beleidigungen aus

Im Netz ruft der Beitrag gemischte Reaktionen hervor. Einige Nutzer vermuten einen „Fake“, was der Urheber mit „nein Deutschland“ beantwortet. Wiederum andere bringen einen Druckfehler ins Spiel, den ein User, der „fast täglich und viel Käse“ kauft, jedoch ausschließt. Er habe „solche Preise“ in keinem seiner bevorzugten Läden gesehen.

Am wahrscheinlichsten ist Variante drei, die mehrere Nutzer anbringen: Der Preis am Regal ist nicht der endgültige. „Das ist der Kilopreis. Dreh die Packung um und dann weißt du, wie viel du für eine Packung zahlen musst. Gern geschehen“, schreibt eine. „Kilo 18,90, 100 Gramm 1,89, im Kilo klingt alles teurer“, ergänzt ein anderer. Da beim Schwenk auf die Preisschilder das Kamerabild nicht vollkommen scharf ist, lässt sich nicht erkennen, ob der ausgewiesene Preis sich auf das Kilo Käse bezieht oder aber die deutlich leichtere Packung.

Nutzer gratuliert pöbelndem Edeka-Kunden „zur öffentlichen Blamage“

Doch bei den gut gemeinten Ratschlägen bleibt es nicht. Ein Nutzer gratuliert dem Verfasser wegen seines pöbelnden Tonfalls „zur öffentlichen Blamage“. Daraufhin entbrennt ein Streit, samt unsäglicher Beschimpfungen und Beleidigungen von beiden Seiten. Milder sind da Vorwürfe gegen den Urheber, er würde Verschwörungstheorien anhängen.

Es bleibt die Frage, ob der Verfasser des Videos gezielt Stimmung gegen hohe Lebensmittel-Preise der Supermärkte und Discounter machen wollte oder schlicht unwissend war. An seiner Wortwahl sollte er definitiv noch arbeiten. (mt)