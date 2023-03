Aus für EC-Karte: Lidl, Aldi und Rewe erklären Kunden Folgen beim Einkaufen

Von: Karolin Stevelmans

EC-Karten mit Maestro-Badge werden im Sommer 2023 durch Debitcards ersetzt. Supermärkte und Discounter klären Kunden über Bezahlmethoden auf.

Dortmund – Einen Großeinkauf im Supermarkt und Discounter bezahlen viele Kunden gerne mit EC-Karte. In diesem Jahr müssen sie allerdings mit einer großen Änderung rechnen: Die Girocard mit Maestro-Funktion wird durch sogenannte Debitcards ersetzt. Ob die Neuerung Folgen für Bezahlvorgänge beim Einkaufen hat, haben Aldi, Rewe, Edeka und Lidl gegenüber RUHR24 mitgeteilt.

Lidl, Edeka, Rewe und Aldi informieren Kunden über Folgen von EC-Karten-Aus an der Kasse

Auch wenn die Barzahlung in Deutschland immer noch als beliebteste Zahlungsmethode gilt, ist die Kartenzahlung in manchen Situationen schnell und praktisch. Damit das auch so bleibt, soll die neue Karte auch nach dem Aus der Maestro-Funktion als Zahlungsmittel bestehen bleiben. Dafür sind von den Banken bereits neue Funktionen für die Girocard geplant, berichtet HNA.

In Supermärkten und Discountern ist die Abschaffung der Maestro-Funktion auf EC-Karten längst angekommen. Schon heute gibt es die neuen Debitcards, welche mit dem Co-Badge von VISA oder von Mastercard versehen sind, teilt Aldi Süd mit. Diese Karten werden nicht nur im Supermarkt akzeptiert, sondern ermöglichen weiterhin Zahlungen und das Abheben von Geld im Ausland.

Aus diesem Grund müssen Kunden beim Einkaufen keine Auswirkungen befürchten. Die Lebensmitteleinzelhändler haben bereits seit längerer Zeit die entsprechende IT-Infrastruktur, um die Bezahlung mit Debitcards zu gewährleisten.

Nach Auslaufen der Maestro-Funktion auf EC-Karten erhalten Bankkunden die Möglichkeit, sich ihre Debitcards mit dem Co-Badge V-Pay oder Mastercard ausstellen zu lassen.

Bezahlen bei Lidl, Edeka, Rewe und Aldi: Zahlungsmethoden bleiben erhalten

Die Supermärkte teilen gegenüber RUHR24 mit, welche Zahlungsmethoden in ihren Märkten sonst noch genutzt werden können. Grundsätzlich gilt, dass Einkäufe in bar, mit EC-Karte, Debitcard oder Kreditkarte bezahlt werden können. Daneben bietet beispielsweise Lidl auch Bezahlverfahren wie Lidl Pay über das Smartphone an und Rewe die Zahlung über Payback Pay.

Die gewöhnliche EC-Karte wird dieses Jahr durch eine sogenannte Debitcard ersetzt. © Imago/Ute Grabowsky

Somit haben Kunden eine breite Auswahl an Bezahlmöglichkeiten beim Einkaufen. Bis zum Ablaufdatum der EC-Karten mit Maestro-Funktion sind diese auch weiterhin noch als Zahlungsmittel einsetzbar.