Lidl rudert mit Konzept in Filialen zurück – Kunden erwartet Veränderungen

Von: Dennis Liedschulte

Lidl reagiert auf den größten nationalen Konkurrenten Aldi und rudert beim Filialkonzept zurück. Kunden müssen sich auf Veränderungen einstellen.

Dortmund – Aldi eilt Lidl davon. Der Discounter mit dem Logo in Blau und Gelb reagiert und verändert sein Konzept, wie RUHR24 weiß. Es geht zurück zu den Traditionen, zum Look eines Discounters. Mitarbeitende finden es offenbar gut – was kommt jetzt auf die Kunden zu?

Lidl verändert Konzept in den Filialen – Kunden sollen effizient statt elegant einkaufen

Wie die Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet, will man sich bei Lidl wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Weg vom aufwendigen Design, das zudem noch wenig funktionell ist. So zumindest die Kritik. Und hin zu einem Discounter-Look, der in den Jahren zuvor sehr gut funktioniert hat (mehr News zu Supermärkten und Discountern bei RUHR24).

Bei Lidl soll die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden mit neuen Abläufen im veränderten Konzept der Filialen und Design im Fokus stehen.

Nun aber zu den Kunden. Wie bemerken die Menschen beim Einkauf die Veränderungen in den Lidl-Filialen? Zunächst will man die eleganten, aber weniger effizienten Möbel durch schlichtere Varianten ersetzen. In einigen Discountern ist das im Übrigen laut LZ schon passiert.

Lidl verändert Konzept in den Filialen – Konkurrent Aldi eilt dem Discounter aktuell davon

Lidl hat auf LZ-Anfrage gar einen konkreten Effekt auf das im Jahr 2020 veränderte Konzept angegeben. Offenbar hat man im Bereich Süßigkeiten Einbußen gehabt. Schokolade und Fruchtgummi haben Kunden nur auf Umwegen erreichen können. Das sei jetzt korrigiert.

Lidl rudert beim Konzept der Filialen zurück und reagiert auf Aldi. © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Unternehmensspitze bei Lidl konzentriert sich in Europa aktuell wieder auf den Konkurrenzkampf mit Aldi. Zuvor hatte man den Lebensmittelhändler Edeka im Fokus.

Der Discounter will dem Kunden beim Einkaufen ein einfaches Verkaufserlebnis bieten. Das Motto soll eher in Richtung Effizienz statt Eleganz gehen.