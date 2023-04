Lidl, Kaufland und Aldi senken Preise: Warum Käse jetzt dauerhaft günstiger wird

Von: Pauline Wyderka

Preis-Schlacht der Discounter zugunsten der Kunden? Nachdem Lidl und Kaufland zuletzt die Käsepreise senken, zieht Aldi jetzt nach. Lesen Sie hier mehr:

Eine Krise nach der anderen hinterlässt ihre Spuren an den Menschen und im Geldbeutel. Während sich aktuell viele fragen, ob sie mit ihrem Nettogehalt schon als arm zählen, merken immer mehr Menschen, dass vor allem Lebensmittelpreise in den letzten Jahren immer wieder in die Höhe geschnellt sind. Nachrichten wie diese erfreuen Kunden darum immer wieder: Lidl will die Preise für Käse dauerhaft senken. Auch Aldi will jetzt nachziehen.

HEIDELBERG24 verrät, was es mit den Preissenkungen für Käse bei Lidl, Kaufland und Aldi auf sich hat – und wie viel Kunden sparen können.

Nach zahlreichen Hiobsbotschaften von Preiserhöhungen darf es auch einmal gute Neuigkeiten geben. So soll es laut Pressemitteilung von Lidl aktuell eine „Entspannung auf vereinzelten Rohstoffmärkten“ geben. Darum sieht der Lebensmittelhändler sich nun in der Position, dies in Form niedrigerer Preise an die Kunden weiterzugeben. (paw)